Claudia Pavel a lansat piesa “Muza ta”. “Cu toții am petrecut o vară sau o primăvară cu cineva”

14:10

Actorul care se află în plin proces de divorţ cu Angelina Jolie are o nou iubită. Brad Pitt se vede de aproximativ jumătate de an cu Neri Oxman, un celebru și foarte apreciat artist-arhitect și profesor de design. Deși mulți sperau la împăcarea celui mai popular cuplu de la Hollywood – Brangelina – se pare că acest lucru este din […] Post-ul FOTO | Brad Pitt are o nouă iubită. Cine este femeia cu care actorul are o relație de 6 luni apare prima dată în Libertatea.ro.