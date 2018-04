MAE rus îi dă replica lui Trump: 'Rachetele inteligente' trebuie să vizeze teroriştii, nu guvernul legitim

15:00

CSM Bucureşti pregăteşte meciul retur cu Metz Handball din sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin la adăpostul unui avantaj de 13 goluri după succesul categoric de vinerea trecută în Sala Polivalentă (34-21), dar interul dreapta Amanda Kurtovic a declarat, miercuri, că urmează un examen dificil, duminică, în Franţa, înainte de a-şi face planuri pentru Final Four.Norvegianca Amanda Kurtovic, autoare a 5 goluri în meciul tur, s-a arătat foarte circumspectă înaintea returului cu Metz şi este de părere că în handbal un avantaj de 13 goluri nu este decisiv: ''A mai rămas un meci, cel cu Metz de duminică, în handbal se poate întâmpla orice, noi ştim asta, aşa că încă nu ne-am calificat. Atmosfera este bună, este o energie bună la echipă, am arătat o atitudine deosebită la ultimul meci şi cred că trebuie să continuăm la fel. Metz joacă acasă şi poate fi o diferenţă uriaşă. Este un câştig important ca fanii să-ţi fie alături. Şi noi am jucat acasă, în Sala Polivalentă, şi publicul poate fi un jucător în plus pe teren. Nu vreau să vorbesc încă de Final4, pentru că mai avem încă un meci, cu Metz, înainte de a vorbi de aşa ceva. Aşa cum am spus mai devreme, orice se poate întâmpla în handbal, foarte repede. Treisprezece goluri pot fi multe, dar nu şi în handbal''.În acest sezon din Liga Campionilor, Metz nu a obţinut victorii la o diferenţă mai mare de 8 goluri pe teren propriu. În faza grupelor, Metz a învins Vipers Kristiansand (Norvegia) cu 30-22 şi pe Bietigheim (Germania) cu 32-24, în timp ce în grupa principală, cel mai mare succes a fost cel din ultima etapă cu Thuringer HC (Germania), când franţuzoaicele s-au impus cu 35-39.Antrenorul Per Johansson a declarat, înaintea antrenamentului desfăşurat de CSM Bucureşti la Sala Apollo din Capitală, că meciul retur se anunţă foarte greu, dar în Final4 vor ajunge cele mai bune patru echipe din lume la ora actuală: ''Metz ne poate pune probleme, dar după extraordinarul nostru meci cred că pentru prima oară în acest sezon ne-am arătat potenţialul ca echipă. Am mai vorbit despre asta înainte şi vom trata acest meci din deplasare care pe unul foarte greu şi pentru noi este şansa de a juca încă un meci dificil înainte de a ajunge eventual în Final4. Cred că acum, cele mai bune patru echipe din lume sunt Rostov, Vardar, noi şi Gyor. Cred că apoi Metz era ca echipă cu cele mai mari pretenţii, alături de Ferencvaros, dar aceste patru echipe sunt mai bune decât celelalte''.Suedezul a petrecut sărbătorile de Paşte alături de familia secundului său Adrian Vasile şi s-a declarat un fan al mâncării est-europene:''A fost bine, am fost acasă la părinţii lui Adrian Vasile şi am avut un prânz ortodox. Am fost foarte onorat să explorez şi a fost o experienţă foarte bună. Mi-au plăcut foarte mult sarmalele, dar şi alte feluri, porc, miel. Am primit şi un pachet mare pentru acasă, aşa că am avut de mâncare pentru trei zile. Îmi place mâncarea tradiţională est-europeană, cea poloneză, iar pentru mine fost o experienţă plăcută''.CSM Bucureşti a învins-o pe Metz Handball cu 34-21, vineri, în Sala Polivalentă din Capitală, iar duminică va juca returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, în Hexagon. AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)