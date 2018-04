VIDEO EXCLUSIV/ Dj Wanda a renunțat la regimul alimentar cât a stat în Ferma Vedetelor. „Am mâncat de toate acolo”

16:10

Per Johansson a petrecut Paștele în România, alături de familia lui Adrian Vasile, secundul său de la echipa feminină de handbal CSM București. Antrenorul suedez s-a declarat un fan al mâncării est-europene. "A fost bine, am fost acasă la părinţii lui Adrian Vasile şi am avut un prânz ortodox. Am fost foarte onorat să explorez şi […]