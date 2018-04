IMAGINEA ZILEI vine din tenisul de masă. Vi-i mai amintiţi pe Tom şi Jerry făcând asta? Dar concertele cu butoaie? Muzica cu bormaşina? O să vă placă beat-ul cvadruplei campioane europene Daniela Dodean

11:00

A fost nebunie totală în vestiarul celor de la AS Roma după calificarea istorică obţinută în faţa Barcelonei. Imediat după ce i-a scos pe Messi & Co. din competiţie, Radja Nainggolan (29 de ani) a făcut un live pe contul personal de Instagram cu sărbătoarea din vestiarul italienilor. AS Roma a învins Barcelona cu 3-0 pe Olimpico şi s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor. În tur, pe Camp Nou, Barcelona se impusese cu 4-1. Radja Nainggolan a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe tere...