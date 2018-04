Ștefan Stan a zăpăcit-o pe Bianca, iubita lui: ”Dacă ai să umbli tot timpul dezbrăcată prin casă…” VIDEO

08:40

Dramă în viața lui Cătălin Arabu! Cântărețul, pe numele său real Cătălin Neacșu, este în doliu. Artistul trece prin clipe cumplite, după ce tatăl său a murit. El se va întoarce în țară pentru înmormântarea părintelui său. Cântărețul Cătălin Arabu este în doliu. Aflat departe de țara natală, artistul a aflat o veste cumplită. Tatăl […] The post Cătălin Arabu, în doliu! Tatăl său a murit! Cântărețul se află de 10 ani în Canada: „Tăticule, îmi iau rămas bun de la tine!” appeared first on Cancan.ro.