Braşov: Procurorii îi acuză pe cei doi tineri care au bătut un bătrîn în pasaj de tentativă de omor

17:10

Câştigătorul ultramaratonului 6633 Arctic Ultra, Tiberiu Uşeriu, a declarat miercuri, cu ocazia premierii sale de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, că a purtat cu el, pe timpul cursei, tricolorul românesc cu însemnele Centenarului din dorinţa de a promova România şi de a face şi el "ceva" pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire."Am zis că măcar atât să fac şi eu pentru acest Centenar. O să îl duc şi în Himalaya. Cred că fiecare român care face ceva, indiferent dacă este o competiţie sau este orice, dacă poate să promoveze România, chiar în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, eu cred că este un pas destul de mare", a spus Uşeriu.Ultramaratonistul a adăugat că a fost o surpriză să asculte, la finalul cursei, Imnul României pregătit de către organizatori şi că acest lucru l-a emoţionat."Şi pentru mine a fost o surpriză Imnul României acolo. Prima dată nu am înţeles, pentru că era un vânt foarte puternic, şi nu ştiam ce muzică era acolo. La un moment dat, mi-am dat seama că este Imnul României şi bineînţeles că am fost destul de emoţionat", a declarat bistriţeanul.Tiberiu Uşeriu a primit din partea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud un premiu în valoare de 25.000 lei, aşa cum s-a întâmplat şi în ultimii doi ani în care a reuşit să câştige ultramaratonul din zona Cercului Polar.În faţa consilierilor judeţeni, Uşeriu a povestit despre premiile acordate de către organizatorii ultramaratonului, care sunt unele simbolice, şi a afirmat că pentru el adevăratul premiu este recunoştinţa pe care a primit-o de fiecare dată din partea conjudeţenilor, pe care s-a declarat mândru că îi poate reprezenta."Îmi amintesc, în primul an când am participat la această competiţie, că premiul meu cel mare a fost un pulover de 18 dolari, iar recunoaşterea pentru asta aţi fost dumneavoastră, judeţul, începând de la domnul Radu Moldovan (preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud - n.r.) şi Consiliul Judeţean. În al doilea an, am fost mirat că a crescut premiul, am primit o geacă în valoare de 70 de dolari. Bineînţeles, m-am întors acasă şi, la fel, premiul a fost înmânat de dumneavoastră - şi pe partea asta bănească, şi recunoştinţa pe care mi-a adus-o judeţul şi m-am bucurat foarte mult şi atunci. Anul acesta, speram să crească. Bineînţeles că a scăzut, de data asta am primit din nou un pulover, puţin mai ieftin decât primul şi, la fel, premiul pentru mine, pentru ceea ce am făcut şi pentru ceea ce am realizat în aceşti ani a fost recunoştinţa judeţului, recunoştinţa dumneavoastră prin acest premiu şi prin aceste distincţii pe care le primesc. Sunt foarte mândru de fiecare dată, mă bucur foarte mult că pot să reprezint judeţul nostru", a spus Uşeriu.Tiberiu Uşeriu a ţinut să clarifice şi situaţia privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti, spunând că preferă să înceapă cu astfel de titluri "de jos", din satul natal."După cum ştiţi, la un moment dat am fost propus pentru cetăţean de onoare al Bucureştiului. Eu am zis că aş vrea să încep de acolo de unde am plecat. Aştept foarte mult ca domnul primar de la Prundu Bârgăului să mă propună prima dată, după care să plec mai în sus. Eu am încercat de fiecare dată să plec de jos şi să ajung sus. Adică aştept prima dată să mă propună cetăţean la mine în sat, unde m-am născut sau unde locuiesc, şi de acolo să încep şi până la urmă să ajung la Bucureşti", a explicat Uşeriu.Acesta a adăugat că a fost contactat ulterior de o persoană din Primăria Capitalei, căreia i-a explicat, aşa cum a făcut-o şi în mesajul său postat pe pagina de socializare, că nu doreşte să fie "un exemplu pentru reabilitarea deţinuţilor"."Da, m-a contactat (după postarea lui pe Facebook - n.r.) şi eu o ţin pe a mea şi o să o ţin mai departe: eu nu vreau să fiu un exemplu pentru reabilitarea deţinuţilor sau a celor care au săvârşit înainte. Eu cred că fiecare a avut faptele lui, fiecare ştie de ce a fost condamnat şi fiecare trebuie să-şi facă reabilitarea singur. Formularea care a fost făcută, mie, cel puţin, nu mi-a plăcut şi din acest motiv nici nu am refuzat, pentru că eu, din câte ştiu, acest titlu se dă din partea cetăţenilor şi eu o să o ţin mai departe aşa cum cred că este mai bine", a declarat Uşeriu.Întrebat de către jurnalişti dacă se gândeşte să intre în politică, Tibi a răspuns: "Cu siguranţă nu şi nu o să intru niciodată".În ceea ce priveşte premiul primit din partea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Tiberiu Uşeriu a declarat că o parte din bani o va dona unui sportiv, aşa cum a făcut în fiecare an, iar restul îl va folosi pentru viitoarea sa expediţie - Ultramaratonul Everestului, în lungime de 60 de kilometri, care va începe în 29 mai şi care este competiţia ce se desfăşoară la ce mai mare altitudine din lume, plecarea fiind de la 5.600 metri.Tiberiu Uşeriu a recunoscut că a primit şi oferte pentru realizarea unui film după viaţa lui, însă spune că încă nu a luat o decizie în acest sens. 