Au fost publicate rezultatele procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare (prima sesiune)

18:30

Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, profesor doctor Horaţiu Suciu, a anunţat că miercuri a avut loc primul transplant de cord din acest an din România, după nouă luni de întrerupere a acestei activităţi, din cauza lipsei donatorilor.Potrivit doctorului, cordul a fost prelevat de la un donator din Oradea, în vârstă de 36 de ani, care a suferit un accident vascular - de la care au mai fost prelevate ficatul şi rinichii - iar beneficiarul inimii este un pacient de 54 de ani, din Galaţi, aflat în stadiu terminal de insuficienţă cardiacă."În cursul acestei zile am efectuat un transplant cardiac, la un pacient de 54 de ani din Galaţi, cu insuficienţă cardiacă în stadiu terminal. Din fericire, a fost un organ disponibil, la Spitalul Clinic Judeţean din Oradea, de la un donator de 36 de ani, care a suferit un AVC şi, din păcate, s-a instalat moartea cerebrală. În această situaţie, s-a decis prelevarea organelor, cordul, ficatul şi cei doi rinichi, iar cordul, ca de obicei, a ajuns la Târgu Mureş pe care aeriană. Prelevarea s-a desfăşurat în cursul dimineţii de către o echipă din clinica noastră condusă de dr. Cosmin Opriş. La orele amiezii elicopterul a aterizat, operaţia a durat circa cinci ore şi jumătate şi totul a decurs foarte bine. Ne bucurăm că pacientul este într-o stare foarte bună, ceea ce sper să se menţină în continuare. Am avut oarecare emoţii, deoarece transplant cardiac nu am făcut de aproape un an şi mă bucur că a fost o probă prin care am demonstrat că suntem pregătiţi, întreaga echipă, şi aici mă refer la toţi, medici, asistente, anestezişti, cardiologi, chirurgi", a declarat dr. Suciu.Medicul a precizat că ultimul transplant de cord din România a fost realizat anul trecut, în data de 20 iunie, la Târgu Mureş şi de atunci IUBCvT nu a mai avut nicio solicitare pentru prelevare de cord."Cauza - cred că toată lumea a observat că activitatea de transplant este într-un declin, în special din cauza lipsei donatorilor. Identificarea donatorilor şi prelevarea de organe au scăzut foarte mult. Nici în ceea ce priveşte transplantul altor organe activitatea nu este mulţumitoare, activitatea de transplant a scăzut foarte mult. E un lucru care ne îngrijorează şi ne supără, pentru că se fac mult prea puţine transplanturi în România comparativ cu orice ţară din Europa şi eu consider că este păcat, pentru că resursă umană pregătită există şi este vorba despre organizarea mult mai eficientă a activităţii de transplant. E imposibil să fie atât de puţini donatori într-o ţară ca România. Pe de altă parte, e foarte important ca şi activitatea aceasta să fie reflectată obiectiv, fără patimi şi alte interese", a subliniat dr. Horaţiu Suciu.În urmă cu o săptămână, dr. Horaţiu Suciu declara că în ultimele nouă luni în România nu a fost efectuat niciun transplant cardiac, întrucât spitalele nu au mai solicitat nicio mobilizare pentru prelevare de cord şi că, în acest ritm, probabil urmează să dispară şi alte transplanturi de organe din ţară.Dr. Suciu a spus că nu îşi explică ce se întâmplă pe partea de prelevare de organe, întrucât în anul 2016, la Târgu Mureş au fost efectuate 11 intervenţii de transplant de cord, anul trecut a fost un transplant iar în acest an nu a avut loc nicio astfel de intervenţie, ceea ce îl determină să fie "nelămurit şi într-adevăr îngrijorat de ce se întâmplă în domeniul transplantului". AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Antonia Niţă, editor online: Ada Vîlceanu)