Iaşi: Un nou incendiu a izbucnit la Institutul de Boli Cardiovasculare

20:30

Filmul românesc "Albastru şi roşu, în proporţii egale", regizat de Georgiana Moldoveanu, a fost selectat în secţiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes, au anunţat miercuri organizatorii evenimentului.Producţia cinematografică "Albastru şi roşu, în proporţii egale", al cărei titlu în limba engleză este "Equally Red and Blue", are o durată de 21 de minute şi a fost produsă de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti. Georgiana Moldoveanu a absolvit cursurile acestei universităţi şi s-a făcut deja remarcată în peisajul cinematografic românesc cu pelicula "Ferestre", premiată la festivalul CineMAiubit.Selecţia CinefondationOrganizatorii au selectat 17 filme în acest an (14 filme live-action şi trei filme de animaţie), alese dintre cele 2.426 de propuneri primite de la şcolile de cinematografie din lumea întreagă. Paisprezece ţări de pe patru continente vor fi reprezentate, iar 12 dintre cei 22 de regizori selectaţi în această secţiune sunt femei.Juriul va înmâna cele trei premii atribuite în cadrul secţiunii Cinefondation în cadrul unei ceremonii care va precede proiecţii ale peliculelor câştigătoare pe 17 mai în cinematograful Bunuel din Cannes.Filmul românesc "Albastru şi roşu, în proporţii egale", regizat de Georgiana Moldoveanu, va concura în această secţiune cu următoarele producţii cinematografice: "Dolfin Megumi" (Ori Aharon - Israel), "End Of Season" (Zhannat Alshanova - Marea Britanie), "Sailor's Delight" (Louise Aubertine, Eloise Girard, Marine Meneyrol, Jonas Ritter, Loucas Rongeart, Amandine Thoumoux - Franţa), "Inanimate" (Lucia Bulgheroni - Marea Britanie), "El Verano del Leon Electrico" (Diego Cespedes - Chile), "Palm Trees and Power Lines" (Jamie Dack - SUA), "Dong Wu Xiong Meng" (Di Shen - China), "Fragment de drame" (Laura Garcia - Franţa), "Cinco minutos afuera" (Constanza Gatti - Argentina), "Los Tiempos de Hector" (Ariel Gutierrez - Mexic), "Dots" (Eryk Lenartowicz - Australia), "Inny" (Marta Magnuska - Polonia), "Cosi in Terra" (Pier Lorenzo Pisano - Italia), "Kalendar" (Igor Poplauhin - Rusia), "Mesle Bache Adam" (Arian Vazirdaftari - Iran) şi "I Am My Own Mother" (Andrew Zox - SUA).Competiţia de scurtmetraje 2018Tot miercuri, organizatorii au anunţat şi scurtmetrajele selectate la Cannes 2018. În acest an, comitetul de selecţie a primit 3.943 de propuneri de scurtmetraje.Competiţia de scurtmetraje de la Cannes 2018 va cuprinde opt filme (7 opere de ficţiune şi un film de animaţie), care provin din Australia, China, Franţa, Iran, Japonia, Filipine, Polonia şi Statele Unite.Aceste producţii cinematografice vor concura pentru trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj, ce va fi atribuit de Bertrand Bonello, preşedintele juriului de scurtmetraje şi al secţiunii Cinefondation, la ceremonia de premiere organizată în închiderea celei de-a 71-a ediţii a Festivalului de la Cannes, pe 19 mai.Scurmetrajele selectate în acest an sunt următoarele: "Gabriel" (Oren Gerner - Franţa), "Judgement" (Raymund Ribay Gutierrez - Filipine), "Caroline" (Celine Held şi Logan George - SUA), "Tariki" (Saeed Jafarian - Iran), "III" (Marta Pajek - Polonia), "Duality" (Masahiko Sato - Japonia), "On the Border" (Wei Shujun - China) şi "All These Creatures" (Charles William - Australia).Creată în 1998 de Gilles Jacob, fost preşedinte al Festivalului de la Cannes, secţiunea Cinéfondation este dedicată tinerelor talente ale celei de-a şaptea arte.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: facebook.com/festivaldecannes