Un nou incendiu la spitalul de Boli Cardiovasculare din Iași

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, Alin Cucui, a fost găsit spânzurat, miercuri dimineaţa, într-o locuinţă din Alba Iulia, potrivit mediafax.ro. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, Luminiţa Prodan, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că vicepreşedintele CJ Alba s-ar fi sinucis, fiind găsit mort într-o locuinţă din Alba Iulia. "Avem o echipă de cercetare […]