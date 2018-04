Guvernul va înființa Casa de Comerț a României: Fermierii vor putea să își vândă produsele către stat, pe întreg anul și la același preț

22:00

Dăncilă, despre miniștri: Unii merg cu viteza întâi, alții cu a doua; E prematur să vorbim de remaniere dar fiecare are o foaie de parcurs, a spus șefa Executivului, miercuri, la Antena 3. Ea a precizat că singurum motiv pentru o remaniere ar fi neaplicarea programului de guvernare. Premierul a afirmat că fiecare ministru are […] Post-ul Dăncilă, despre miniștri: Unii merg cu viteza întâi, alții cu a doua; E prematur să vorbim de remaniere, fiecare are o foaie de parcurs apare prima dată în Libertatea.ro.