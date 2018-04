Viorica Dăncilă este critică, dar răbdătoare cu unii miniştri ai cabinetului său: “Merg cu viteza a doua”

16:40

Investitorii afirmă că înregistrează costuri suplimentare privitoare la acest transfer (sisteme informatice modificate, etc) şi că sunt nevoiţi să facă faţă unor incertitudini sporite privind acest transfer, in condiţiile în care Parlamentul poate schimba mecanismele acestui transfer gândite de Guvern în ordonanţa de urgenţă 79, adoptată în toamna anului trecut, transmite Digi24.ro. Redăm integral scrisoarea investitorilor către Viorica Dăncilă, Eugen Teodorovici, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu. ”Vă scriem în numele Consiliului Investitorilor Străini (FIC), organizaţie ce reuneşte companii a căror cifră de afaceri cumulează peste 180 de miliarde de lei şi care angajează aproape 200.000 de persoane. Vă adresăm această scrisoare deoarece angajatorii pe care îi reprezentăm nu înţeleg de ce procesul de adoptare prin lege a ordonanţei de urgenţă care reglementează transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat nu este finalizat. În data de 31 octombrie 2017, FIC a transmis o scrisoare similară prim-ministrului în funcţie la acea vreme, domnul Mihai Tudose. Am afirmat încă de atunci faptul că nu înţelegem argumentele economice ale acestei decizii şi am rugat Guvernul să transmită public şi fără echivoc ce problemă doreşte să rezolve prin mutarea contribuţiilor şi de ce crede că aceasta este o soluţie bună. Nu în ultimul rând, ne-am exprimat îngrijorarea că această măsură, în lipsa unui studiu de impact şi fără o atentă pregătire a implementării, va avea efecte neprevăzute. Mesajele mediului de afaceri au fost însă ignorate. În cele trei luni de la aplicare, realitatea a demonstrat că problemele sesizate de angajatori au fost întemeiate şi chiar au apărut în plus altele noi. Acum suntem din nou într-o situaţie care nu oferă suficientă predictibilitate şi stabilitate. Ordonanţa de urgenţă 79/2017 care este în vigoare de la 1 ianuarie 2018 a fost discutată de Senat şi a rămas la nivelul Camerei Deputaţilor, fiind neclar când şi dacă aceasta o va adopta sau modifica. Ne putem imagina cu toţii noi amendamente care ar putea da peste cap întregul sistem al relaţiilor de muncă şi ar putea genera probleme şi costuri pe care angajatorii nu şi le pot asuma. Lipsa de claritate în ceea ce priveşte scopul măsurii de transfer al asigurărilor sociale, precum şi lipsa de înţelegere a impactului pentru diversele categorii de angajaţi au făcut ca implementarea să nu se realizeze în mod uniform de către toţi angajatorii din mediul privat. Chiar şi în zona publică aplicarea acestei măsuri a avut nenumărate efecte neprevăzute. În ciuda faptului că rămân în dezacord cu modul în care acest transfer s-a reglementat, angajatorii îşi doresc o legislaţie clară şi predictibilă care să asigure stabilitate pe termen mediu, garanţie conferită de adoptarea finală sub forma unei legi aprobate de Parlament şi publicată în Monitorul Oficial. Acest lucru le va garanta angajatorilor continuitatea aplicării măsurilor introduse de OUG 79/2017, iar membrii FIC vor respecta întocmai prevederile legale. În plus îşi vor putea schimba eficient sistemele informatice astfel încât să rezolve pe termen lung problemele birocratice generate de noile prevederi şi costurile asociate acestora. Considerăm că mediul privat din România va aprecia finalizarea de către Parlament a acestui proces legislativ astfel încât incertitudinile să înceteze cât mai repede. Această scrisoare deschisă va fi publicată pe site-ul FIC şi pe reţelele noastre de socializare. Ne exprimăm, ca de obicei, deplina disponibilitate pentru dialog şi colaborare”.