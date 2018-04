VIDEO/ România, țara adoptivă pentru muncitorii din Asia. Importăm forță de muncă din Sri Lanka şi Vietnam

00:00

LIVETEXT Tragerea la sorți pentru semifinalele din Liga Campionilor are loc vineri, ora 14:00, la sediul UEFA din Nyon. Echipele calificate sunt: AS Roma, Liverpool, Real Madrid și Bayern Munchen. Cele patru echipe calificate vor fi introduse în aceeași urne. Nu există capi de serie. Prima echipă extrasă va juca primul meci pe teren propriu.