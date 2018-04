Începe Festivalul Spotlight - tema ediţiei din acest an, inspirată de celebrarea Centenarului: "United We Shine"

01:00

Toată lumea se compară cu medicii şi vrea să-i crească salariul direct pe grila din 2022, însă bugetul de stat nu îşi permite aceste creşteri, a declarat miercuri, la postul public de televiziune, ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu."Toată lumea se compară cu medicii acum. Toată lumea vrea să crească la nivelul de salarizare al medicilor. Toată lumea vrea să crească direct pe grila din 2022. Bugetul de stat nu îşi permit aceste creşteri. Dacă ne permiteam aceste creşteri, puneam de la început, nu mai era nicio creştere etapizată. Puneam la toţi cât apare în căsuţa din 2022 şi era reglat, era perfect echilibrat sistemul. Dar este o lege a creşterilor salariale. Anul trecut am avut 22% creşteri în sistemul bugetar, pe medie. Anul acesta, fiind acest transfer al contribuţiilor, este cel mai greu an din punct de vedere al legii salarizării. Dar creşterile vor fi în perioada următoare. Bugetul de stat îşi permite să crească cu aproximativ 12 miliarde anual. Nu mai mult. Pot să fie 7.000 de greve. Este acelaşi lucru. Nu sunt bani mai mulţi. Singura excepţie pe care am făcut-o a fost pentru medici şi asistente direct în grila din 2022. Şi am mai făcut o excepţie pentru personalul didactic, care are de la 1 martie o creştere de 20%", a explicat OlguţaVasilescu.Acesta a subliniat că ştie că sunt nemulţumiri în sistemul de sănătate, pentru că salariile nu au urcat pe grila din 2022 pentru toţi angajaţii, ci doar pentru medici şi asistente, însă şi pentru ceilalţi vor creşte gradual până în 2022, ca şi la restul bugetarilor."Pentru ceilalţi vor creşte gradual până în 2022: biologi, chimişti etc. Hai să comparăm biologul şi chimistul din spital cu cel care a terminat o facultate de chimie şi biologie şi este profesor şi o să vedem că oricum sunt mult peste. Ca să nu mai vorbim de faptul că şi ei primesc sporuri. Şi ei vor creşte ca şi salarizare, dar vor creşte etapizat. Anul trecut a fost o creştere în sistemul de sănătate de 15%, anul acesta sigur că au avut o creştere pe net doar de 4% din cauza faptului că s-a aplicat transferul contribuţiilor, dar anul viitor nu mai este niciun fel de transfer al contribuţiilor şi vor creşte cu 25% din diferenţă. Ce înseamnă 25% din diferenţă? O persoană care are acum un salariu de 2.000 de lei dar se uita în grilă şi vede că în 2022 trebuie să ajungă la 6.000 de lei, are o diferenţă de 4.000 de lei în care trebuie să crească în aceşti ani, deci el va creşte cu 1.000 de lei în fiecare an. O altă persoană care se uita în grilă şi vede că are 6.000 de lei acolo şi acum are 5.000 de lei ştie că va creşte cu 250 lei în fiecare an, pe diferenţă", a precizat ministrul Muncii.Ea a subliniat că sunt angajaţi din sistem care protestează, dar nu este vorba despre medici, ci despre brancardieri şi infirmiere, ale căror venituri s-au diminuat în martie din cauza reducerii sporurilor, care au trebuit să se încadreze în anvelopa de 30%. Olguţa Vasilescu a dat ca exemplu o infirmieră, la cărei venit a scăzut de la 3.220 lei în februarie la 3.035 lei în martie, sau al unei îngrijitoare, unde acesta scăzut de la 2.955 lei la 2.864 lei.Ministrul Muncii a menţionat că au fost purtate o serie de discuţii cu sindicatele în privinţa sporurilor, însă acestea îşi schimbau deciziile de la o zi la alta."A fost un regulament de sporuri care s-a lucrat la Ministerul Sănătăţii. Eu am spus: legea este făcută, salariile astea sunt, regulamentul de sporuri vă rog să-l discutaţi cu sindicatele. S-au înţeles pe anexa 10, să le împartă, mai puţin la medici, că au salariile foarte mari şi să se mai ciupească de la ei din sporuri şi să meargă către cei care sunt mai jos. Ajunseseră la o soluţie de compromis, după care sindicatele s-au întors şi au zis nu mai vrem anexa 10. S-a scos anexa 10, după care iar au venit sindicatele: vrem înapoi anexa 10. Nu este în regulă aşa ceva. Toate chestiunile astea se puteau regla din sporuri, dacă exista o discuţie la care să participe toată lumea şi să o accepte toată lumea. Azi veneau sindicatele cu medicii şi spuneau nu ne atingem de sporurile medicilor, mâine veneau cu brancardierii şi spuneau nu, luaţi de la medici şi daţi la brancardieri şi tot aşa. Discuţiile care s-au purtat până acum cu sindicatele la Ministerul Sănătăţii cel puţin au fost axate pe o direcţie: 11 miliarde sunt anul acesta pentru sistemul de sănătate, în 11 miliarde de lei trebuie să ne încadrăm. Că, mai reglăm din sporuri, mai luăm de la medici, punem la brancardieri ...când veneau medicii: e bine să rămână medicii cu salarii mari şi sporuri mari. Când veneau reprezentanţii TESA se schimba cu totul discuţia. Deci nişte chestiuni neserioase", a afirmat Olguţa Vasilescu.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gheras, editor online: Adrian Dădârlati)