Meteo 12 aprilie! Vremea se va răcori, iar ploile se vor înmulţi

Delia Matache era cunoscută drept una dintre vedetele din România care nu își doreau să devină mame. Acum, se pare că lucrurile s-au schimbat radical. Mama cântăreței spune că Delia își dorește un copil, deși ea nu a recunoscut asta până acum. Prezentă într-o emisiune televizată, Gina Matache, mama Deliei a povestit despre planurile de […]