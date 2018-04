VIDEO | Abuz în plină stradă la Paşcani! Doi tineri filmează şi râd: „Femeia e virgină şi se teme”

20:10

ANM a anunțat pentru ziua de miercurei, 11 aprilie, o temperatură de 28 de grade Celsius. De când se fac măsurători, nu s-a înregistrat această valoare. Sunt temperaturi ca de început de vară. Vremea spectaculoasă a scos oamenii din case. Mulţi s-au gândit deja la vacanţa din sezonul estival. La orele amiezii, erau toropiţi de […]