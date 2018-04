Un nou cuplu la Exatlon? Giani Kiriță i-a dat de gol: „Geanina a întârziat la coteț și s-a întors cu un zâmbet!”

19:50

Mariah Carey suferă de o boală psihică, este bipolară. A fost diagnosticată în 2001, dar abia acum a vosbit, pe față, despre problemele cu care se confruntă. Ea spune că urmează o terapie în cadrul căreia i-au fost prescrise medicamente contra tulburării bipolare de tip 2, citează Agerpres un interviu acordat de artistă pentru People.