Tenis: Spaniolul Ramos, principalul favorit, învins în optimi la Marrakech (ATP)

Renumita soprană Montserrat Caballé (Maria de Montserrat Viviana Concepcion Caballé i Folch) s-a născut la 12 aprilie 1933, la Barcelona, în Spania.A început să studieze canto la vârsta de opt ani, când a fost înscrisă la Conservatorio Superior di Liceo din Barcelona, unde a studiat cu profesori renumiţi precum Eugenia Kenny, Conchita Badea, Napoleone Annovazzi. A absolvit în 1954, cu "Liceo's Gold Medal", potrivit site-ului www.allmusic.com.Debutul artistic a avut loc la Madrid cu oratoriul ''El pesebre'' al marelui Pablo Casals, apoi a cântat pe mai multe scene din Italia. Au urmat studii de perfecţionare la Milano, iar, în 1965, debutat în rolul Mimi din ''Boema'' de Puccini, pe scena Teatrului de Operă din Basel, Elveţia. Succesul a fost uriaş, urmând roluri în ''Flautul fermecat'', ''Tosca'', ''Aida'', ''Salome''. Artista a devenit renumită pentru tehnica ei impecabilă "bel canto".În perioada 1959-1962 a cântat ca solistă la Opera din Bremen, Germania. În 1962 a efectuat un turneu în Mexic, unde a cântat în rolul Manon din opera cu acelaşi nume, de Massenet. În 1965, fără probe sau repetiţii, a înlocuit-o pe soprana Marilyn Horne, indisponibilă din motive medicale, într-un concert la Carnegie Hall din New York, interpretând rolul titular din opera "Lucrezia Borgia" de Gaetano Donizetti.A devenit una dintre personalităţile de vârf din muzica de operă, mai ales în rolurile din operele scrise de Bellini şi Donizetti, unele fiind puse în scenă special pentru stilul ei "bel canto". Performanţele artistei în rolul "Elizabeth I" sau în rolul "Mary Queen of Scots" sunt legendare. Debutul la Metropolitan Opera din New York a fost, în 1965, cu rolul "Marguerite" din opera ''Faust'' de Gounod. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTOA urmat o carieră strălucită, întinsă pe parcursul a peste patru decenii, în cele mai importante roluri ale repertoriului de operă, incluzând rolul Contesei din ''Nunta lui Figaro'' de Mozart sau al Mareşalei din ''Cavalerul Rozelor'' de Richard Strauss la Festivalul muzical din Glyndebourne (1965).În 1971 a cântat cu José Carreras pe scena din Londra, unde acesta debuta, iar, apoi, l-a susţinut să urce în cariera de tenor. Un an mai târziu, în 1972, Montserrat Caballé a debutat la Covent Garden din Londra, în rolul Violettei din opera "Traviata", de Verdi, iar începând din 1974, a cântat pe scenele principalelor teatre de operă - Grand Opéra (Paris), Teatro Colón (Buenos Aires), Teatro Liceo (Barcelona), Teatro San Carlos (Lisabona), Teatro alla Scala (Milano), Staatsoper (Viena) -, devenind foarte cunoscută şi apreciată pe plan internaţional.În 1974 soprana a participat la Festivalul muzical din Orange în rolul titular din opera ''Norma'' de Bellini, iar în 1979 a interpretat la Metropolitan Opera (New York) rolul principal din opera ''Adriana Lecouvreur'' de Cilea.Au urmat apariţii la festivalul din Perugia, în rolul Hipermestrei din opera ''Danaidele'' de Antonio Salieri (1983), la Arenele din Verona, interpretând rolul Magdalenei din opera ''Andrea Chénier'' de Giordano (1986), la Barcelona în ''La Fiamma'' de Respighi (1990).În 1992 a participat la concertele de deschidere ale Expoziţiei Internaţionale din Sevilla şi ale Olimpiadei din Barcelona, iar în 1994 a susţinut un concert la Vatican în prezenţa Papei Ioan Paul al II-lea.Activitatea artistei s-a concentrat asupra rolurilor dramatice importante ale lui Verdi, dar le-a îmbrăţişat şi pe cele ale lui Strauss, Mozzart sau Rossini: Marschallin (Rosenkavalier), Contesa (Căsătoria lui Figaro) şi Regina Isabella (în premieră la Cristobál Colón de la Leonardo Balada din Barcelona în 1989). Cu peste 80 de roluri interpretate, o discografie bogată şi concerte susţinute în întreaga lume, Montserrat Caballé şi-a construit o carieră extraordinară, devenind cea mai cunoscută soprană din istoria operei.Pe lângă faptul că a cântat două melodii pe un album al compozitorului New Age Vangelis, Montserrat Caballé a devenit renumită şi pentru colaborarea cu Freddie Mercury din grupul de rock Queen, care a scris pentru ea, "Exercises in Free Love" şi pe al cărui albumul de succes "Barcelona" a apărut. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO - Concert Montserrat Caballe, Al Bano Carrisi la Bucureşti (2009) În 1964, s-a căsătorit cu tenorul spaniol Bernabé Marti, având împreună doi copii, Bernabé Marti, Jr. şi Montserrat Marti.A fondat, în 1997, un important concurs vocal anual în Principatul Andorra, "Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé". Dincolo de operă, Caballé a servit ca Ambasador al Bunăvoinţei UNESCO. În 2012, în timpul unui turneu în Rusia, artista a suferit un accident vascular cerebral, dar evoluţia a fost favorabilă. În acelaşi an, a sărbătorit 50 de ani de activitate pe scena Operei din Barcelona.Soprana spaniolă a vizitat România în anul 2009, susţinând un concert extraordinar în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, alături de celebrul solist italian Al Bano Carissi.