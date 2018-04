Cum arăta Antonia în copilărie. Ce declarație de iubire i-a făcut mama ei

12:10

Antrenorul Jeff Hornacek, demis de New York Knicks. S-a terminat sezonul regular în NBA. Fiecare formație a terminat de jucat cele 82 de meciuri dinainte de play-off. Potrivit postului ESPN, New York l-a dat afară pe Jeff Hornacek (54 de ani). Ultimul meci al acestuia a fost victoria pe terenul vicecampioanei Cleveland Cavaliers, 110-98, în care, la […]