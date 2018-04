Fotbal: Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, participă la Congresul CONMEBOL

11:10

Elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş, Anda Tenie, medaliată cu argint de către Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), a fost admisă la cinci universităţi de prestigiu din lume, respectiv Universitatea Columbia din New York, Universitatea Oxford, Imperial College Londra, Universitatea Warwick şi Universitatea Durham.Pe lângă medalia de argint a SSMR, Anda Tenie mai deţine încă trei medalii de argint şi una de bronz, precum şi premiul Universităţii de Vest din Timişoara pentru cea mai originală rezolvare a unei probleme de matematică la faza naţională a olimpiadei de matematică. De altfel, la ultima Olimpiadă Naţională de Matematică, care a avut lor în perioada 3-7 aprilie, în Negreşti Oaş, Anda a obţinut o menţiune şi medalia de argint, fiind îndrumată de profesoara Carmen Pop, de la Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş.Începând din toamna anului trecut, eleva Anda Tenie a aplicat la mai multe universităţi din Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii şi a primit oferte de la patru universităţi prestigioase din Europa şi de la una din SUA."În toamnă am aplicat la universităţi din Anglia şi SUA pentru a studia matematică. Pentru aceasta a trebuit să fac mai multe eseuri şi să susţin un examen de matematică pentru Oxford şi mai multe examene pentru SUA, numite SAT, care reprezintă de fapt bacalaureatul american. Am primit oferte de la 4 universităţi din UK şi de la o universitate din SUA, unde am decis să îmi continui studiile. Din partea universităţii Columbia am primit o scrisoare (likely letter), la început de martie, trimisă de obicei candidaţilor de top care au aplicat în acel an. Prin aceasta am fost informată că voi fi unul dintre elevii acceptaţi în acest an, urmând să primesc oferta oficială, în data de 29 martie. Răspunsul favorabil a reprezentat o mare satisfacţie pentru mine, ştiind oportunităţile şi condiţiile de studiu la o universitate de top din Statele Unite. Flexibilitatea în alegerea cursurilor, diversitatea culturală, bursa completă de studiu, oportunităţile de internship-uri în New York şi de research în cadrul Universităţii Columbia sunt câteva dintre multele motive pentru care am ales această universitate", a declarat, pentru AGERPRES, Anda Tenie.Ea a mai afirmat că, pe lângă cursurile obligatorii de literatură, artă, filosofie, scriere creativă, plănuieşte să aleagă şi cursuri în matematică, informatică, fizică, chimie şi statistică."Deşi mi-ar plăcea să mă întorc în ţară, consider că am mai multe oportunităţi în străinătate, mai ales în privinţa domeniului ales. Însă cred că aceasta este o decizie pe care trebuie să o iau după finalizarea facultăţii, când voi putea observa atât avantajele, cât şi dezavantajele construirii unei cariere în afară ţării", a spus tânăra.Secretul acestor extraordinare reuşite, după cum ne-a dezvăluit Anda Tenie, este pasiunea pentru matematică, iar din acest motiv, orele de muncă le-a tratat ca pe o plăcere, nu ca pe un efort."Mereu am considerat pregătirea pentru olimpiadele de matematică ca fiind o plăcere mai degrabă decât un efort. Nu cred că există un număr de ore de muncă care te pot duce cu siguranţă la reuşită. Personal, mă axez pe a avea o înţelegere cât mai profundă a subiectului şi nu neapărat pe a rezolva cât mai multe probleme. În zilele cu inspiraţie pot lucra chiar şi 4 ore continuu, însă îmi permit să am perioade în care să fac alte lucruri. Dacă ar fi să fac o medie a orelor petrecute lucrând la matematică, ar fi cam de 2-3 ore/zi, poate chiar mai mult înaintea competiţiilor. În afară de intervalele de timp foarte apropiate de olimpiade, nu cred că programul m-a făcut să renunţ la ieşiri cu prietenii sau alte activităţi sociale. Sunt o persoană care preferă să lucreze dimineaţă şi de aceea am majoritatea serilor libere, pentru că la şcoală încerc să înţeleg informaţia la ore, astfel că lucrez foarte puţin timp acasă", a afirmat ea.Eleva a spus că matematica i-a plăcut încă din clasele mici, dar că un moment important s-a petrecut în clasa a V-a, când a început să participe la olimpiade şi a realizat cât de mult îi plac problemele pe care le primeşte acolo."Am început să lucrez, iar de atunci m-am calificat la fază naţională în fiecare an, obţinând patru medalii de argint şi una de bronz. Apoi, în liceu, am descoperit că îmi face plăcere să discut idei matematice cu ceilalţi, predând chiar unele cursuri de matematică la centrul de excelenţă. Pe viitor, mi-aş dori să fac cercetare în matematică pură, însă nu exclud varianta unei cariere în matematică şi informatică", a subliniat eleva.Cât despre premiul Universităţii de Vest din Timişoara pentru cea mai originală rezolvare a unei probleme de matematică la faza naţională a olimpiadei, Anda a spus că a găsit o soluţie considerată "elegantă" şi "inedită"."În rezolvarea uneia dintre problemele propuse era necesară găsirea unor valori particulare ale unei matrice, care apoi puteau fi generalizate cu uşurinţă. Soluţia mea a fost considerată elegantă deoarece în găsirea acelui exemplu am folosit nişte noţiuni mai avansate de algebră liniară pentru a evita să ghicesc acele valori. Probabil din acest motiv soluţia a fost considerată de către juriu ca fiind inedită. În urma olimpiadei naţionale m-am calificat şi la prima probă de baraj pentru olimpiada internaţională, fiind pentru a doua oară la doar două puncte distanţă de accede în următoarea etapă", a precizat Anda Tenie.Anda Tenie este singura elevă din judeţul Mureş care, alături de alţi 20 de elevi români, a fost admisă şi a urmat cursurile şcolii de vară "Oxford for Romania Summer School". Despre participarea la "Oxford for Romania Summer School", eleva a spus că aplicarea a fost oarecum asemănătoare celei de la o facultate din Statele Unite ale Americii."Am avut mai multe întrebări referitoare atât pe experienţele noastre şcolare, cât şi extraşcolare şi eseuri cu tematici precum 'Ce ne face oameni?', prin care cei din procesul de selecţie au reuşit să ne cunoască mai bine. Totodată, am fost rugaţi să trimitem trei dintre cele mai importante diplome obţinute de-a lungul liceului, eu alegându-le cele obţinute la olimpiadele naţionale de matematică şi fizică. Din cei peste 400 de aplicanţi, am fost aleşi 40 de semifinalişti, urmând apoi să avem un interviu pe Skype, care a fost mai degrabă unul informal şi în urma căruia au fost aleşi cei 20 de tineri admişi. Pot spune că procesul de admitere la şcoala de vară a fost unul plăcut şi destul de scurt, fiindcă am reuşit să îl finalizez în mai puţin de o zi. Am participat cu bursă integrală la 'Oxford for Romania', o şcoală de vară cu procentaj de acceptare de doar 5%, având lecţii din domenii diverse, precum fotografie, astrofizică, gândire critică, matematică, robotică etc. în colegiile Universităţii Oxford. Totodată, am avut parte şi de activităţi diverse: treasure hunt, vizitarea Londrei, talent show, dar şi o cină formală alături de directorul Colegiului Jesus", a arătat eleva.Potrivit Andei, participarea la această şcoală de vară a fost o "bucurie imensă" şi s-a simţit onorată şi norocoasă să cunoască oameni minunaţi care excelează în domenii diferite şi pe care îi uneşte pasiunea şi perseverenţa."În urma acestei experienţe, pot spune că sunt mai încrezătoare în faptul că pot realiza orice îmi propun", a subliniat tânăra.În afara matematicii, eleva mureşeană este pasionată de fizică şi chimie, despre care susţine că i-au captat interesul de-a lungul timpului, reuşind să aplice oarecum natural cunoştinţele din matematică în acestea.În timpul liber, Andei îi place să meargă la teatru, unde este voluntară, şi să vizioneze diferite filme, însă visul ei este legat tot de matematică."Unul din visurile mele este să contribui la cercetarea din domeniul matematicii şi să ajut cât mai mulţi tineri să descopere frumuseţea din spatele formulelor şi teoremelor, care adesea se cer a fi memorate", a mai spus Anda Tenie. 