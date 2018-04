Ce vom mânca în 2050? Specialiștii au dat verdictul șocant: ”Nu va crește în pământ și nu va depinde de soare”

In anul 2050, populația pe Glob va depăși 8 miliarde de oameni. Specialistii cred ca in viitor oamenii se vor hrani cu alimente modifificate genetic, carne in vitro, insecte.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1