Italia: Preşedintele Mattarella începe o nouă rundă de consultări pentru formarea unui guvern

13:50

Preşedintele american Donald Trump a recurs joi din nou, pentru a doua zi consecutiv, la mediul său de comunicare favorit, Twitter, unde a scris că un posibil atac militar împotriva Siriei ''ar putea avea loc foarte curând sau deloc foarte curând'.Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018''Nu am spus niciodată când ar putea avea loc un atac asupra Siriei. Ar putea avea loc foarte curând sau deloc foarte curând! În orice caz, Statele Unite, în timpul Administraţiei mele, a făcut o treabă formidabilă în a scăpa regiunea de ISIS. De ce nu auzim 'Îţi mulţumim, America?''', a scris Trump pe Twitter.Miercuri, Trump răspunsese Rusiei pe Twitter, după mesajul unei oficialităţi ruse că orice rachetă ar fi lansată către Siria va fi doborâtă, preşedintele american transmiţând Moscovei să se pregătească pentru rachetele ''frumoase, noi şi 'smart''' care vor veni.'Rusia a promis că va doborî una câte una toate rachetele trase către Siria. Pregăteşte-te Rusia, pentru că ele vor veni, frumoase, noi şi inteligente (''smart''). Nu ar fi trebuit să fii prietenă cu un animal care ucide cu gaze (''Gas Killing Animal''), care-şi ucide propriul popor şi îi face plăcere'', a scris miercuri Trump pe Twitter.După ce peste 40 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un presupus atac chimic la Douma, ultimul bastion al insurgenţilor lângă capitala siriană Damasc, Donald Trump a condamnat luni atacul "atroce" comis asupra unor "civili nevinovaţi" şi a spus că va lua o decizie cu privire la paşii de urmat în următoarele 24-48 de ore. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Anda Badea)