Mareș (PNL): Pilonul II de pensii a fost transformat în Fondul Personal de Îmbogățire al lui Liviu Dragnea

12:00

Puterea militară redutabilă a Chinei este depășită de avansul economic al statului condus de președintele Xi Jinping. Printre planurile ambițioase pe care Beijingul le are, din punct de vedere economic, se numără și „O centură, un drum” (One Belte One Road), care ar reprezenta o gigantică reușită pentru infrastructură. Totuși, planul poate avea efecte nedorite, avertizează conducerea FMI.