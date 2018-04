Adevărul despre relația dintre Giani Kiriță și Margherita de la Clejani: „M-am îndrăgostit!”

08:40

Accident cumplit în Teleorman, joi dimineață (12 aprilie). Un TIR și un microbuz s-au ciocnit frontal, în localitatea Bujoreni. Din primele informații, sunt 12 victime, dintre care una a murit. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe SMURD. Autorităţile au activat planul de intervenţie de urgenţă, după ce un […]