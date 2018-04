Bihor: Scriitoarea britanică Nicola Wilson a apreciat premiera F.A.D. a Teatrului Regina Maria din Oradea

15:50

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu, candidat la alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, a declarat că ''săptămâna viitoare va ieşi soarele în fotbalul românesc", la încheierea turneului naţional de promovare a candidaturii sale, potrivit unui comunicat remis AGERPRES."Astăzi am vizitat ultima reşedinţă de judeţ în turneul naţional pentru preşedinţia FRF. Vreau să vă spun că sunt deosebit de încântat, din mai multe puncte de vedere: în cadrul întâlnirilor din aceste aproape două luni am revăzut prieteni dragi, cu care am lucrat, dar am întâlnit şi oameni noi, iar discuţiile pe care le-am avut cu ei, modul în care am relaţionat, îmi confirmă că am luat decizia corectă, aceea de a mă întoarce în fotbalul românesc", a declarat fostul director tehnic al UEFA.Lupescu s-a întâlnit cu toţi membrii afiliaţi ai FRF, dar şi cu reprezentanţi ai autorităţilor locale - primari şi preşedinţi de consilii judeţene, deoarece aceştia sunt cei care asigură finanţarea majorităţii cluburilor din România, iar stabilirea unei relaţii bune de parteneriat are o importanţă strategică pentru fotbalul românesc, menţionează comunicatul."A fost o deosebită plăcere, pentru că absolut toţi au dorit să contribuie cu idei, prin grupuri de lucru, la dezvoltarea fotbalului. Am avut dezbateri şi am identificat multe idei bune pe care, cu siguranţă, le vom pune în aplicare în programul pe care, împreună, l-am realizat. Aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat, tuturor celor care m-au primit în casele lor şi aş vrea să le mulţumesc şi românilor care, indiferent că eram pe stradă, la un restaurant sau într-o benzinărie, au fost alături de noi. Sincer, eu ştiam deja că Generaţia de Aur este iubită de români, dar nu mi-am imaginat că eu şi colegii mei suntem iubiţi atât de mult", a mai spus Lupescu, precizând că e decis să organizeze un turneu naţional similar, din postura de preşedinte al FRF, în fiecare an."Încă o dată mii de mulţumiri tuturor şi vreau să ne vedem săptămâna viitoare, pe 18 aprilie, şi în special după aceea, pentru că avem foarte multe lucruri de implementat. Am plecat pe ninsoare, lapoviţă, ger şi vânt, şi iată că ne întoarcem pe o vreme însorită. Cu siguranţă, săptămâna viitoare, va ieşi soarele şi în fotbalul românesc", a concluzionat Ionuţ Lupescu.Comisia de verificare a candidaturilor la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal a validat dosarele a patru candidaţi, Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan, pentru scrutinul de săptămâna viitoare.Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Fotbal a fost convocată de Comitetul Executiv pentru data de 18 aprilie 2018, ora 11,00. Două sute cincizeci şi şapte de membri afiliaţi au drept de vot la alegerile pentru şefia FRF din 18 aprilie.Răzvan Burleanu conduce Federaţia Română de Fotbal din 5 martie 2014, atunci când a câştigat alegerile pentru preşedinţie în dauna celorlalţi trei candidaţi: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian şi Sorin Răducanu.AGERPRES (AS/autor: Mihai Ţenea, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)