Vaslui: Proiectil perforant, descoperit cu ocazia unor lucrări agricole

17:00

Selecţia oficială a celei de-a 71-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes va cuprinde 18 lungmetraje în competiţia oficială, 15 pelicule în secţiunea Un Certain Regard, două filme în afara competiţiei, două proiecţii în Seances de Minuit şi şapte producţii cinematografice proiectate în cadrul Seances Speciales, au anunţat joi organizatorii evenimentului.Selecţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes este alcătuită din Competiţia oficială (filme care concurează pentru trofeul Palme d'Or, proiectate în cinematograful Lumiere), secţiunea Un Certain Regard (proiectate în Sala Debussy), filme în afara competiţiei (proiectate în cinematograful Lumiere dar nu concurează pentru Palme d'Or), filme proiectate în Seances Speciales, secţiunea Cinefondation (scurtmetraje şi mediumetraje proiectate în Sala Bunuel), scurtmetraje (concurează pentru trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj, proiectate în sălile Bunuel şi Debussy), Cannes Classics şi Cinema de la Plage (proiecţii ale unor filme incluse în Cannes Classics şi în afara Competiţiei, proiectate pentru publicul larg pe plaja Mace).Filmul de Deschidere (şi în competiţie pentru trofeul Palme d'Or)"Everybody Knows", de Asghar FarhadiCompetiţie"Ash Is Purest White" (Jia Zhang-Ke)"At War" (Stephane Brize)"BlacKkKlansman" (Spike Lee)"Burning" (Lee Chang-dong)"Capernaum" (Nadine Labaki)"Cold War" (Pawel Pawlikowski)"Dogman" (Matteo Garrone)"Girls of the Sun" (Eva Husson)"The Image Book" (Jean-Luc Godard)"Lazzaro Felice" (Alice Rohrwacher)"Leto" ("Summer") (Kirill Serebrennikov)"Netemo Sametemo" (Ryusuke Hamaguchi)"Shoplifters" (Kore-Eda Hirokazu)"Sorry Angel" (Christophe Honoré)"Three Faces" (Jafar Panahi)"Under the Silver Lake" (David Robert Mitchell)"Yomeddine" (A.B. Shawky)Un Certain Regard"Angel Face" (Vanessa Filho)"Border" (Ali Abbasi)"El Angel" (Luis Ortega)"Euphoria" (Valeria Golino)"Friend" (Wanuri Kahiu)"The Gentle Indifference of the World" (Adilkhan Yerzhanov)"Girl" (Lukas Dhont)"The Harvesters" (Etienne Kallos)"In My Room" (Ulrich Köhler)"Little Tickles" (Andréa Bescond, Eric Métayer)"My Favorite Fabric" (Gaya Jiji)"Sextape" ("On Your Knees, Guys") (Antoine Desrosičres)"Sofia" (Meyem Benm'Barek)Cinefondation"Albastru şi roşu, în proporţii egale" (Georgiana Moldoveanu - România)"Dolfin Megumi" (Ori Aharon - Israel)"End Of Season" (Zhannat Alshanova - Marea Britanie)"Sailor's Delight" (Louise Aubertine, Eloise Girard, Marine Meneyrol, Jonas Ritter, Loucas Rongeart, Amandine Thoumoux - Franţa)"Inanimate" (Lucia Bulgheroni - Marea Britanie)"El Verano del Leon Electrico" (Diego Cespedes - Chile)"Palm Trees and Power Lines" (Jamie Dack - SUA)"Dong Wu Xiong Meng" (Di Shen - China)"Fragment de drame" (Laura Garcia - Franţa)"Cinco minutos afuera" (Constanza Gatti - Argentina)"Los Tiempos de Hector" (Ariel Gutierrez - Mexic)"Dots" (Eryk Lenartowicz - Australia)"Inny" (Marta Magnuska - Polonia)"Cosi in Terra" (Pier Lorenzo Pisano - Italia)"Kalendar" (Igor Poplauhin - Rusia)"Mesle Bache Adam" (Arian Vazirdaftari - Iran)"I Am My Own Mother" (Andrew Zox - SUA)Scurtmetraje"Gabriel" (Oren Gerner - Franţa)"Judgement" (Raymund Ribay Gutierrez - Filipine)"Caroline" (Celine Held şi Logan George - SUA)"Tariki" (Saeed Jafarian - Iran)"III" (Marta Pajek - Polonia)"Duality" (Masahiko Sato - Japonia)"On the Border" (Wei Shujun - China)"All These Creatures" (Charles William - Australia)În afara Competiţiei"Le Grand Bain" (Gilles Lellouche)"Solo: A Star Wars Story" (Ron Howard)Seances de Minuit"Arctic' (Joe Penna)"Gongjak" ("The Spy Gone North") (Yoon Jong-Bing)Seances Speciales"Dead Souls" (Wang Bing)"La Traversée" (Romain Goupil)"O Grande Circo Místico" (Carlo Diegues)"Pope Francis - A Man of His Word" (Wim Wenders)"The State Against Mandela and the Others" (Nicolas Champeaux, Gilles Porte)"10 Years in Thailand" (Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol, Apichatpong Weerasethakul)"To the Four Winds" (Michel Toesca)Cannes Classics"2001: A Space Odyssey", de Stanley Kubrick AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: facebook.com/festivaldecannes