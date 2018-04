Fiica lui Catalin Radu Tanase e bucatica rupta din tatal ei. Cat de inalta e Carina, la 13 ani

10:50

Răsturnare de situație! Tania Popa a câștigat „Ferma Vedetelor”. Este pentru prima oară când marele câștigător al premiului de 50.000 de euro este o femeie. La Cocani a câștigat George Vintilă, în Cipru Paul Ipate, iar acum, la Porumbacu de Sus, pe premiu a pus mâna actrița Tania Popa. Cel de-al treilea sezon de la […] The post Surpriză de proporții! Tania Popa a câștigat „Ferma Vedetelor” appeared first on Cancan.ro.