VIDEO/Paula Rusu: „Pacienţii care se tem, să anunțe problemele spitalului după ce se externează. Dar să vorbească!”

17:30

Horia Georgescu, după audierea în comisia SRI: Protocolul dintre ANI şi SRI are la bază aspecte ce ţin de tehnicitatea unor procese IT şi infrastructură critică. Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu a declarat că în cadrul audierii a clarificat “în mod cert” neconcordanţele invocate de preşedintele comisiei. “Cred că am clarificat […] Post-ul Horia Georgescu, după audierea în comisia SRI: Protocolul dintre ANI şi SRI avea la bază aspecte ce ţineau de tehnicitatea unor procese IT apare prima dată în Libertatea.ro.