Actrița Carmen Stănescu a murit. Când va avea loc înmormântarea și unde iși va lua rămas bun publicul

12:00

Doliu în teatrul românesc! Actrița Carmen Stănescu a murit, joi (12 aprilie), la vârsta de 92 de ani. Ultimele luni din viața îndrăgitei artiste au fost un chin. Ajunsă la o vârstă înaintată, aceasta nu mai putea să meargă pe picioarele ei. Actrița a fost o emblemă a teatrului şi a filmului românesc. Carmen Stănescu […] The post Carmen Stănescu a murit. Ultimele luni din viața ei au fost un chin! Nu se mai putea ridica din pat appeared first on Cancan.ro.