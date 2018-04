Anamaria Prodan și-a schimbat look-ul. Nuanța de blond este mai intensă: „Ești foarte frumoasă”

12:00

Ieri am asistat la nouă porție de spectacol fotbalistic imprevizibil în sferturile UEFA Champions League. Dacă scenariul mult așteptat al golurilor pe bandă rulantă în Bayern – Seviilla s-a transformat într-un neverosimil 0-0, pe ”Santiago Bernabeu”, Juventus a fost foarte aproape să dea lovitura. Torinezii au condus cu 3-0, egalând astfel situaţia la general. Real […] The post Pariurile zilei» Facem câștigurile cu duelurile din sferturile UEFA Europa League! 8 variante de pariere! appeared first on Cancan.ro.