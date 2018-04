DESTINAŢII DE WEEKEND - sfârşit de săptămână în Bucureşti (evenimente culturale)

Sâmbătă, 14 aprilie, Opera Naţională Bucureşti prezintă, începând cu ora 18.00, spectacolul de balet pentru copii "Albă ca zăpada şi cei şapte pitici" de Cornel Trăilescu. Coregrafia poartă semnătura lui Francisc Valkay, iar scenografia a fost realizată de către Adriana Urmuzescu. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodoraşcu."Consider că educaţia muzicală şi drumul muzical încep din copilărie, însă cu obligaţia de a da copilului piesele pe care le agreează şi le înţelege. Asta presupune un limbaj special, atractiv. Cum se poate explica faptul că basmele, cu lumea lor mirifică, exercită şi astăzi o forţă de atracţie irezistibilă? Să fie oare pentru că întâmplările şi eroii lor reprezintă de fapt proiecţii simbolice în fantastic ale unor năzuinţe dintru-nceput ale umanităţii? Oricum, basmele trăiesc, şi nu numai pentru că celor mici le place să le asculte, ci şi pentru că celor mari le place să le povestească. Ele ne vrăjesc la fel, indiferent de vârstă", spune compozitorul Cornel Trăilescu."Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici" a fraţilor Grimm a fost publicată, într-o primă versiune, în 1812, iar apoi, în 1854, în varianta finală.Oglinda fermecată, mărul otrăvit, sicriul din sticlă, personaje precum regina cea rea sau cei şapte pitici sunt detalii din poveste care au pătruns, de-a lungul timpului, în imaginarul colectiv, inspirând nenumărate producţii artistice aşa cum a fost spectacolul din 1912, de pe Broadway, unde piticii au primit, pentru prima dată, nume, sau filmul lui Walt Disney, "Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici", din 1937, care a stat la baza unui număr impresionant de creaţii artistice, printre care şi producţiile de balet, arată http://operanb.ro/.Biletele se pot achiziţiona de la casa de bilete a Operei Naţionale Bucureşti sau online, la http://tickets.operanb.ro.* Sâmbătă, 14 aprilie, are loc în Parcul Herăstrău (intrarea dinspre Arcul de Triumf) redeschiderea oficială a Grădinii japoneze din Bucureşti. FOTO: (C) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOPotrivit unui comunicat al Ambasadei Japoniei în România, între orele 14.00-16.00, la Grădina japoneză din Herăstrău va avea loc un eveniment de sărbătorire în stil japonez - Hanami (privitul florilor de cireş).În fiecare an, la începutul lunii aprilie, când înfloresc cireşii, japonezii ies în natură, la Hanami. Acest obicei al privitului florilor de cireş este o ocazie de bucurie şi sărbătoare, care face ca parcurile să se umple de mulţimea celor dornici să admire inegalabila frumuseţe a florilor de cireş, arată comunicatul citat.Construită acum două decenii, Grădina japoneză din Bucureşti a fost refăcută în 2017, la iniţiativa Ambasadei Japoniei în România în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB), Universitatea Naţională de Arhitectură "Ion Mincu" şi JTI, împreună cu Ministerul Teritoriului, Infrastructurii, Transporturilor şi Turismului din Japonia (MLIT). Lucrările de refacere ale grădinii au fost realizate de către o echipă de specialişti japonezi şi voluntari români sub conducerea maestrului Takuhiro Yamada, reprezentant al Asociaţiei de peisagistică din Kyoto.Primii 300 de vizitatori ai Grădinii japoneze vor avea ocazia să guste prăjituri tradiţionale şi ceai verde pregătit de către membrii Asociaţiilor Chado Urasenke Tankokai România şi Chado Urasenke Tankokai România-Luminiş.Intrarea este liberă.* Duminică, 15 aprilie, festivalul de dans contemporan LIKE CNDB, aflat la cea de-a cincea ediţie, debutează la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti.LIKE CNDB 2018 se va desfăşura în perioada 15-27 aprilie.Festivalul este delimitat în trei secţiuni: trei spectacole internaţionale, invitate în cadrul reţelei europene Aerowaves, un showcase de trei zile, intitulat Focus LIKE CNDB, şi trei zile de Răspunsuri Performative - oferite de artişti din comunitatea locală, echipa CNDB, publicul instituţiei şi autorităţile locale - la întrebarea "Cum va arăta CNDB în 2020, când se va inaugura noul spaţiu din strada Cristian Popişteanu nr. 3 (Sala Omnia)?".Toate evenimentele din Festivalul LIKE CNDB 2018 au loc la Sala Stere Popescu din Bulevardul Mărăşeşti 80-82. Biletele se achiziţionează online - pe www.kompostor.ro - şi la intrarea în sală (în limita locurilor disponibile), informează un comunicat al organizatorilor. AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Doina Lecea, editor online: Daniela Juncu)

