Câți bani au luat vedetele de la Asia Express! Dorian Popa le-a dat de gol: „Recunoaște că ai luat 100.000 de euro!”

19:40

Trupul neînsuflețit al actriței Carmen Stănescu va fi depus sâmbătă, 14 aprilie, în foaierul Sălii Mari a Teatrului Național I.L. Caragiale din București. Rămășițele actriței vor fi aduse între orele 10:00 – 13:00, au anunțat reprezentanții instituției. Înmormântarea va avea loc , sâmbătă după-amiază, la Cimitirul Reînvierea din Capitală. Actrița Carmen Stănescu a murit joi […] The post Actrița Carmen Stănescu a murit. Când va avea loc înmormântarea și unde iși va lua rămas bun publicul appeared first on Cancan.ro.