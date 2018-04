Pericolul abia acum începe! Românii se confruntă cu o nouă amenințare! Ce semne arată că ai luat virusul?

08:30

Vedeta americană de televiziune Khloe Kardashian a devenit mamă pentru prima oară, potrivit presei americane, după mai mulţi ani în care a relatat despre problemele sale de fertilitate în cadrul emisiunii de reality tv ,,Keeping Up with the Kardashians'', informează Reuters. Site-ul cu ştiri din lumea celebrităţilor TMZ, postul de televiziune Entertainment Tonight şi secţiunea Page Six dedicată starurilor a New York Post au dezvăluit că vedeta a născut o fetiţă într-un spital din apropierea oraş...