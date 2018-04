BET, la un nou maxim al ultimilor 11 ani

14:30

Cei care au fost alaturi de Iutta inca din prima zi isi vor reaminti cu drag de prima colectie Spirit Eflorescent, prezenta si ea la eveniment. Aceasta a fost inspirata din arhitectura veche si straie populare, care au fost transpuse prin taieturi in piele sau sculpturi in lemn de nuc. Ceea ce face colectia atat de speciala este faptul ca ea a fost lucrata de fondatorul si designerul Nicoleta alaturi de tatal sau, sculptor. Ea s-a inspirat din vechi schite pe care le-a transformat in elemente distinctive in designul fiecarei piese. Dor Regal, cu ale sale motive baroque, traseaza o prima etapa a evolutiei Iutta si contine simboluri ale renasterii brandului, iar fantezia si sensibilitatea artistica a detaliilor provoaca emotii prin seductia simturilor. Ele se vor regasi brodate pe genti, pantofi si accesorii care introduc diversitate si culoare in lumea purtatoarelor de dor.In cadrul serii se vor rememora momente cheie din istoria brandului pe acorduri de harpa, iar invitatii vor degusta vin servit de un maestru somelier si se vor bucura de o serie limitata de accesorii cu motivele indragite Iutta, ce vor fi oferite spre a fi purtate cu mandrie in an centenar. “Sunt extrem de bucuroasa si recunoscatoare pentru acesti 5 ani cu Iutta. Desi atunci cand am decis sa-mi urmez visul am stiut clar ca asta am de facut, lucrurile s-au asezat mult mai frumos decat puteam eu sa-mi inchipui. Avem alaturi echipa frumoasa si o comunitate stransa, care ne poarta dorurile peste tot in lume si dorim sa celebram impreuna acest moment special”, spune Nicoleta Chirica, fondator si designer Iutta.PARTENERI MEDIA: 24Life, AgerPres, Clementine, Bizis.ro, Bright Business, Business Review, Designist, Femei in Afaceri, Forbes Romania, FPM, Happy Channel, Kudika, Life.ro, New Money, Noizz, Pe Tocuri, Revista Atelierul, The Woman, The Trends, Wall Street, Zeya.roPARTENERI: Galeriile ArtmarkSPONSORI: Domeniile Samburesti si Aqua CarpaticaMoney te invită la eveniment! Pentru a te înscrie, trimite un e-mail pe adresa olivia@iutta.com cu subiectul 'RSVP Money' până luni, 16 aprilie. Intrarea se face doar pe baza înscrierii prealabile.Despre IuttaIutta este un brand iconic de genti, pantofi si accesorii din piele cu un design folk contemporan. Creatiile sunt inspirate din cultura traditionala si credinte stravechi, traduse intr-o maniera personala, exclusiva. Colectiile capata viata prin devotamentul si pasiunea investite in fiecare produs, calitati sinonime cu viziunea brandului. Astfel, produsele au devenit elemente distinctive in industria creativa.Mai multe detalii pe www.iutta.ro, Facebook Iutta și pagina dedicată evenimentului: www.iutta.ro/5ani/.