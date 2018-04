Pintea: În cazul personalului auxiliar veniturile pot să scadă, ca urmare a aplicării noului regulament privind sporurile

10:30

Potenţialul risc de a începe o investigaţie la Consiliul Concurenţei pe schema de tarifare trebuie să dispară, iar pe ordinea de zi a Adunării Generale de săptămâna viitoare se află anularea deciziei de revizuire a schemei, a declarat directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Adrian Tănase, într-un interviu acordat AGERPRES.Acesta a precizat că îi este teamă de o amendă din partea autorităţii de concurenţă, dar nu crede că, în cazul unei sancţiuni, va fi vorba despre rambursări de bani către cei afectaţi. De asemenea, şeful BVB a mai vorbit despre faptul că nu îşi doreşte o creştere a tarifelor în viitor, ci, din contră, o reducere a acestora pe măsură ce creşte business-ul. În ceea ce priveşte programul de tranzacţionare, Tănase susţine că acesta ar putea fi redus, iar în viitor urmează a fi introduse instrumente derivative pe piaţă. AGERPRES: Sunteţi de câteva luni la conducerea Bursei. Ce probleme aţi identificat?Adrian Tănase: Nu aş putea spune că am găsit probleme. Sunt doar nişte schimbări de direcţii pe care aş vrea să le implementez în strategia Bursei de Valori Bucureşti. Am găsit o problemă de strategie, care nu e aşa de majoră, însă aş vrea să schimb strategia Bursei de Valori. Aş vrea să focusez strategia bursei pe dezvoltarea pieţei secundare de capital.AGERPRES: Asta înseamnă şi produse noi?Adrian Tănase: Toate aceste produse noi, instrumente derivative, acces la piaţă din partea investitorilor, toate acestea sunt măsuri în sensul dezvoltării pieţei secundare de capital. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOAGERPRES: Au fost probleme pe care vi le-a lăsat fostul şef al Bursei?Adrian Tănase: Nu văd să fi lăsat ceva major, dânsul. Sunt chestii de fine-tuning care pot fi îmbunătăţite în funcţionarea sistemului bursier, mai ales în strategia pe care Bursa trebuie să o aibă de acum încolo, cel puţin în mandatul meu. Strategia asta ar trebui focusată pe creşterea lichidităţii pe piaţa de capital. O să ne focusăm foarte tare pe piaţa secundară. Eforturile noastre şi pentru piaţa primară vor continua în sensul stimulării companiilor de a veni pe bursă, dialogul cu Guvernul pentru continuarea programului de privatizare, în sensul educării investitorilor de retail. Toate aceste demersuri vor continua, însă focusul aş vrea să fie pe dezvoltarea pieţei secundare.AGERPRES: Vă este teamă că, în mandatul dumneavoastră, Bursa de Valori Bucureşti ar putea primi o amendă de la Consiliul Concurenţei?Adrian Tănase: Acest eveniment mie personal nu îmi place, respectiv această investigaţie care ar putea să înceapă. Nu îmi place şi este un deziderat al meu ca acest potenţial risc să dispară cât mai curând.AGERPRES: Şi credeţi că se va reveni la situaţia anterioară?Adrian Tănase: Avem pe ordinea de zi a Adunării Generale viitoare un punct în acest sens pentru anularea deciziei de anul trecut care revizuia schema de tarifare a Bursei de Valori Bucureşti. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOAGERPRES: În cazul unei sancţiuni, cei care au fost afectaţi îşi vor primi banii înapoi?Adrian Tănase: Nu cred că va fi cazul unei rambursări de bani. Nu sunt sumele atât de importante, însă pentru că o mare parte din schema de tarifare care a fost aprobată şi acele costuri fixe încă nu au fost implementate, urmează să fie implementate la 31 mai. Sugestia mea ca executiv către board, indiferent de decizia care va fi luată în Adunarea Generală de săptămâna viitoare cu privire la schema de tarifare, recomandarea mea către board va fi să nu mai creştem niciun tarif.AGERPRES: Dar o scădere?Adrian Tănase: Da, bineînţeles. Aşa cum am zis prioritatea mandatului meu ar fi să creştem piaţa secundară şi nivelul pieţei secundare. Ca o consecinţă ar fi creşterea business-ului. Asta ar trebui să fie prioritatea noastră, să creştem business-ul pentru bursă şi pentru participarea la piaţă. Când vom avea un business mai mare, vom putea să luăm în considerare şi scăderea tarifelor.AGERPRES: Revin la întrebarea anterioară, dar vă rog să răspundeţi cu da sau nu. Vă este teamă de o amendă din partea Consiliului Concurenţei?Adrian Tănase: Da!AGERPRES: Aveţi de gând să modificaţi programul de tranzacţionare?Adrian Tănase: Există această dorinţă din partea unei părţi a participanţilor la piaţă. Studiem această problemă foarte serios şi vom face un studiu intern legat de activitatea de tranzacţionare pe intervale orare şi, în funcţie de analiza internă şi de o nouă consultare a participanţilor, vom putea decide în sensul scurtării programului de tranzacţionare. Acest program este considerat ca fiind unul destul de lung. Nu vă pot da acum nicio indicaţie. Acest lucru va fi în cadrul unei propuneri pe care o vom face în urma analizei interne. Aş putea spune că marea majoritate a participanţilor la piaţă îşi doreşte scurtarea programului de tranzacţionare.AGERPRES: Veţi continua proiectele de educaţie financiară începute în mandatul fostului şef?Adrian Tănase: Se vor continua Fluent în Finanţe, Forumul Investitorilor. Am vrea să schimbăm puţin mesajul în ceea ce priveşte educaţia financiară. Vrem să promovăm bursa ca fiind un loc pentru toţi oamenii, indiferent de educaţia lor financiară şi de background-ul financiar pe care îl au pentru că bursa, piaţa de capital, e locul unde ar trebui să stea economiile tuturor oamenilor, indiferent de specializarea financiară pe care o au. Aş vrea să transmitem acest mesaj investitorilor, astfel încât să putem accesa marea majoritatea a potenţialului investitorului de retail, care acum nu îşi au economiile investite în valori mobiliare. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTOAGERPRES: Aţi ajuns la BVB din zona fondurilor de investiţii. Cum convingeţi pe cineva să îşi plaseze banii acolo?Adrian Tănase: Noi vrem să convingem lumea să economisească, să-şi ţină economiile pe piaţa de capital. Un mod de a-şi ţine economiile de piaţa de capital este prin investiţii în astfel de fonduri. Un alt mod este să-şi ţină economiile investite în mod direct în acţiuni şi obligaţiuni, să-şi ţină portofoliul cu ajutorul unui broker în mod direct, fără mijlocirea unui asset manager, însă va trebui să ştie că atunci când investim la bursă trebuie să respectăm nişte reguli, astfel încât să mitigăm riscurile specifice. Cele două reguli pe care trebuie să le respectăm este să facem investiţiile pe termen lung şi să fie făcute diversificat. Atâta timp cât o face respectând cele două reguli şi nu investeşte banii de care are nevoie peste un an sau doi, cât timp face diversificare, cumva este un prim pas pozitiv în ceea ce priveşte investiţia. În momentul acela va constata că pe termen lung randamentul adus de portofoliul creat va fi superior randamentului adus de un depozit bancar. Investiţia printr-un asset manager facilitează această diversificare şi îi poate crea şi un randament peste cel al pieţei.AGERPRES: Credeţi că piaţa de capital românească va deveni emergentă în mandatul dumneavoastră?Adrian Tănase: Mi-aş dori să se întâmple acest lucru. Focusul va fi pe dezvoltarea pieţei secundare, cu efect asupra lichidităţii. Ştim cu toţii că lichiditatea este criteriul pe care nu-l atingem deocamdată. Dacă vom reuşi să dezvoltăm lichiditatea pieţei, vom fi upgradaţi la statutul de piaţă emergentă.AGERPRES: Se poate face acest lucru doar dezvoltând piaţa secundară? Nu este nevoie de listarea unor companii mari precum Hidroelectrica sau Aeroporturi Bucureşti?Adrian Tănase: Piaţa primară este o premisă de dezvoltare a pieţei secundare. O piaţă primară mai mare ar crea premise pentru o piaţă secundară mai mare decât am putea avea în condiţiile actuale. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bărbuţă, editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)