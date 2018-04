Avocatul Elenei Udrea spune că aceasta are carnet de refugiat pe un an

12:30

Fotbalistul echipei CS Universitatea Craiova, Alexandru Băluţă, a fost exclus din lot pentru meciul de sâmbătă, cu CSM Poli Iaşi, ca urmare a criticilor aduse antrenorului Devis Mangia după partida pierdută cu FCSB cu scorul de 0-2 în etapa precedentă.Tehnicianul Devis Mangia a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Băluţă a greşit şi trebuie să suporte consecinţele. "Universitatea Craiova este un club serios şi trebuie să clarificăm anumite lucruri pentru iubitorii acestei echipe. Alex Băluţă este un jucător foarte important, un jucător de echipă naţională, dar la un club serios, atunci când cineva greşeşte există un regulament şi el trebuie respectat. Aşa că decizia în ceea ce îl priveşte este că el exclus din lot pentru meciul cu Iaşi. Iar după aceea vom vedea ce decizie vom lua. Repet, putem pierde un meci, dar suntem un club serios, un staff tehnic onest. Nu este nicio problemă în vestiar, suntem o echipă unită, antrenori, conducere şi jucători. Dacă cineva din afara clubului sau din apropierea lui doreşte să creeze probleme în interiorul echipei prin lansarea unor zvonuri îşi pierde timpul", a spus el.Mangia a adăugat că nu este supărat pe fotbalist. "Când se întâmplă ceva, eu trag linie şi totul este ca la început. Nu pot fi supărat pe un jucător, pentru că e mai importantă echipa. Unul din rolurile mele este să respectăm regulile. Iar eu ţin foarte mult să respectăm regulile", a explicat tehnicianul.În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Alexandru Băluţă a declarat că şi-a cerut scuze pentru criticile aduse antrenorului, precizând că va învăţa din greşeala făcută. "Am spus că îmi pare rău, mi-am cerut şi scuze. Am discutat cu antrenorul zilele trecute şi am lămurit lucrurile. Sunt pregătit să o iau de la zero, să mă schimb în bine, pentru că numai eu am de câştigat. Sunt conştient de greşeala pe care am făcut-o. Îmi pare rău că s-a întâmplat aşa, am greşit. Ceea ce am spus a afectat şi vestiarul şi pe mine. Nici eu nu mă simt confortabil nefiind în lot. O să fiu însă lângă băieţi, am mare încredere în ei. Mai departe va depinde doar de mine. Trebuie să învăţ din greşeli şi să încerc să nu le mai repet, pentru că am numai de pierdut", a afirmat el.Întrebat dacă este în continuare de părere că trebuia să fie titular în partida cu FCSB, fotbalistul a răspuns: "Nu mai vreau să comentez despre meciul cu FCSB. Ce a fost a trecut, important este ce facem de acum înainte. Într-adevăr, nu a fost o perioadă prea bună pentru mine. Nu mi-a fost uşor să iau anumite decizii, acelea de a rămâne sau nu la echipă. Am avut într-adevăr oferte şi cred că pentru niciun jucător nu este uşor să refuze unele din ele. Eu am ales cu sufletul să rămân lângă echipă pentru că am încredere că putem realiza ceva anul acesta. Acum nu-mi rămâne decât să mă pregătesc şi sunt sigur că vor veni şi meciuri în care voi înscrie. Nu sunt demoralizat, tot ce s-a întâmplat pe mine m-a motivat. Important e ca eu să învăţ ceva din ce s-a întâmplat".Alexandru Băluţă a fost rezervă în meciul cu FCSB din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii I, intrând în teren abia în minutul 58. După partidă, el s-a arătat nemulţumit de decizia antrenorului de a nu-l titulariza. "Nu ştiu ce a încercat să îmi arate prin chestia asta. Eu eram pregătit, m-am pregătit toată săptămâna. Ştiam ce înseamnă un meci contra Stelei, pentru că sunt oltean, şi chiar sunt dezamăgit de decizia dânsului. Decizia lui Mister m-a ambiţionat şi mai tare, sper să nu mai facă aceeaşi greşeală ca în seara asta", spunea Băluţă după înfrângerea cu FCSB.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)