Nici Sergio Ramos nu se aștepta la decizia asta! » Ce se întâmplă cu fundașul lui Real Madrid după ce a stat pe tunel la meciul cu Juventus

Daniel Pancu a vorbit despre un caz din Ucraina, asemănător cu cele din fotbalul românesc, unde sunt două formații care se pretind a fi Steaua și tot două care se consideră Rapid. Dnipro este clubul care are aceste probleme. "Știați asta? Că Dnepr are două echipe? Noi, Rapidul, am jucat un amical cu ei și au venit îmbrăcați în galben. Eu eram convins că noi vom evolua în vișiniu și ei în alb-albastru. ...