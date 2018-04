ELON MUSK a dat o nouă lovitură: averea i-a urcat ”peste noapte” cu 1,4 miliarde de dolari

10:50

„În 2009 am spus că acea criză am creat-o noi, ca ţară. Nu eram în situaţia de a fi aşa afectaţi la nivel economic dacă nu ar fi fost luate măsurile acelea stupide, de tăieri de venituri şi nu numai. Eu nu cred că România e într-o astfel de situaţie, nu cred că urmează o astfel de situaţie. Că la nivel internaţional pot apărea variaţii este inevitabil. Ideea e ca noi, ca economie, să ne consolidăm, să dăm drumul cu adevărat la investiţii publice şi să atragem investiţii private, astfel încât România să nu mai aibă acea dependenţă de spaţiul Uniunii Europene”, a declarat Eugen Teodorovici. Ministrul Finanțelor consideră că statele membre „se canibalizează” în loc să se completeze reciproc. „O să explic oficialilor europeni că îmi doresc pentru România ceea ce îşi doresc pentru ţările lor. O să luăm fiecare produs şi o să analizăm din ce cauze avem deficite comerciale”, a mai spus Teodorovici. Totodată, ministrul Finanțelor crede că inflaţia va scădea până la finalul acestui an, cand va ajunge la 3,1%. Economistul-şef al Băncii Naţionale a României, Valentin Lazea, a afirmat că România are al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE, după Marea Britanie, iar, după ieşirea acesteia din Uniunea Europeană, va fi cel mai expus stat european în cazul declanşării unei crize internaţionale.