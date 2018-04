Informație de ultimă oră în cazul accidentului în care cinci tineri au murit arși de vii. S-a aflat la mai bine de cinci luni de la tragedie

23:40

A fost o seară teribilă la „Ferma Vedetelor" și plină de emoții! După ce Rona Harther l-a desemnat pe Cristi Mitrea ca prim duelist, el l-a provocat la duel pe Dinu Maxer. Rănit la mână, luptătorul de MMA a avut-o alături pe Majda, care l-a ajutat cât a putut – ea fiind rănită la picior […] El a părăsit „Ferma Vedetelor"! Visul de a câștiga premiul de 50.000 de euro s-a spulberat