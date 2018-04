Siria: Presupusul atac chimic, o 'înscenare' cu ajutorul unei ţări 'rusofobe', susţine Serghei Lavrov

13:01

Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, a declarat vineri că fostul ministru a primit în Costa Rica un carnet de refugiat valabil pe un an, iar acest statut o protejează de o eventuală extrădare."În prezent, doamna Elena Udrea a primit din partea statului Costa Rica statutul de refugiat politic în baza Convenţiei pentru refugiaţi din 1956. (...) În 21 martie, s-a acordat acest statut, care o protejează de eventualele cereri de extrădare. (...) Pe de altă parte, odată ce a primit carnetul de refugiat, are acest statut. Este adevărat că e pe un an de zile. Urmează să se efectueze în continuare verificări. După un an de zile, va primi statut de refugiat politic permanent. Este provizoriu pentru că aşa este procedura. Are aceleaşi drepturi ca şi cel de statut permanent. (...) Doamna Udrea nu a fost chiar un om de rând", a explicat Rădulescu.Avocatul Elenei Udrea a anunţat vineri, în cadrul procesului ''Gala Bute'', la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că fostul ministru a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica.În replică, procurorul de şedinţă a spus că, din documentele depuse de avocat la dosar, nu rezultă că Elena Udrea a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica."Nu rezultă nicăieri din acel document că i s-a dat statutul de refugiat. A fost prezentat un carnet provizoriu al solicitantului Elena Udrea, care atestă că, în 22 februarie, ea a făcut cerere de refugiat, iar în 21 martie a avut un interviu, perioadă în care transmitea instanţei că este în imposibilitate de a se prezenta la proces. Documentele au titlu provizoriu şi evidenţiază că i se permite şederea şi nicidecum că are statut de refugiat. Luaţi act de natura tendenţioasă de traducere a documentelor. Se vorbeşte în actul respectiv de un carnet provizoriu", a semnalat procurorul. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)