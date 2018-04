Dumitru Diacov: Demagogia pe tema unirii zăpăceşte multă lume. Oamenii serioşi nu vorbesc despre unire

14:45

Ştim cu toţii că fast-food-ul nu are aceaşi valoare nutritivă pe care o are mâncarea gătită. Ea are rolul de-a ne potoli foamea pe moment, iar nevoia de a mai mânca ceva apare după cel mult o oră, nu-i aşa? Dar există câteva alimente care nu trebuie să lipsească din dietă - ele ne menţin sănătoase şi în formă.