Fotbal: Antrenorul Costel Enache (FC Botoşani) - Ne aşteaptă o săptămână incredibil de grea

15:30

Fostul campion mondial la box şi fost campion naţional la raliuri, Mihai Leu, a îmbrăcat, vineri, uniforma de elev al Şcolii de agenţi de poliţie "Septimiu Mureşan" din Cluj-Napoca şi le-a povesit colegilor săi elevi despre modul cum experienţa sa de viaţă i-a schimbat modul de gândire şi de comportament.El i-a sfătuit pe tinerii săi colegi să nu piardă timpul în viaţă şi să pună întotdeauna accent pe echipa din care fac parte."Majoritatea dintre voi sunteţi încă foarte tineri, sunteţi la începutul unui drum lung prin viaţă şi, deşi pare lung, să ştiţi că viaţa este foarte scurtă şi de aceea cred că este foarte important să nu pierdeţi timpul niciodată, să ştiţi foarte bine ceea ce vreţi să faceţi", a spus Mihai Leu.El a povestit cum, în timpul carierei sale de boxer, sportivul cu care se antrena pentru un meci important s-a bucurat foarte tare când Mihai Leu a devenit campion, deşi, la antrenamente, doar sportivul respectiv era cel care primea pumni."Nu poţi să câştigi niciodată fără echipă. Cred că şi pentru voi este foarte important să nu uitaţi niciodată noţiunea de echipă şi întotdeauna, pentru a reuşi să faci ceva, fără să ai o echipă bună lângă tine este aproape imposibil", a subliniat Mihai Leu.Fostul campion a vorbit şi despre modul în care sportul i-a schimbat comportamentul şi concepţia despre viaţă."Am fost un copil foarte neastâmpărat până pe la 9 ani. Din momentul în care am început să merg la box, să mă pregătesc cu antrenorul meu, Eustaţiu Mărgărit, care era şi un pedagog foarte bun, mi-a explicat că un boxer adevărat este boxer pe ringul de box, nu în afara ringului, că un bărbat adevărat şi un sportiv adevărat îşi foloseşte forţa şi ceea ce a învăţat el doar în competiţie cu alţii la fel ca el. Cred că este normal şi frumos ca şi dvs să folosiţi ceea ce învăţaţi doar atunci când aveţi neapărată nevoie. Vreau să vă spun că eu, din copilul total neastâmpărat, după ce mi-a spus că dacă vreau să devin bărbat adevărat, trebuie să mă bat doar cu cei care sunt la fel ca mine şi în condiţii egale, oricine îmi zicea ceva, orice se întâmpla n-am mai răspuns niciodată, n-am mai sărit niciodată să bat pe cineva ca să tacă, am început să văd cu totul altfel lucrurile astea", a explicat campionul.La fel s-au întâmplat lucrurile şi în ceea ce priveşte şofatul pe drumurile publice, după ce a devenit pilot de raliuri."Recunosc că înainte să merg la raliuri am fost un şofer nu foarte disciplinat. După ce am început cu raliurile, mi-am dat seama că ceea ce făceam eu pe şosea era o nebunie şi o tâmpenie. Mi-am dat sema cât de mult transpiri pentru o secundă la curse, pentru care îţi asumi riscuri enorme. Mi-am dat sema că dacă conduc riscant de la Hunedoara ajung la Bucureşti cu 15-20 de minute mai repede, dar riscurile pe care mi le asum nu se compară cu nimic, fiindcă un accident poate să te lase cu urmări pe toată viaţa sau să fie un accident fatal. Şi, un lucru foarte grav: oricât de bine aţi conduce, poate că partenerii de trafic sunt şoferi începători, poate n-au aceleaşi reflexe pe care le avem noi şi, Doamne fereşte, îl poţi pune pe el într-o situaţie în care nu ştie cum să reacţioneze şi poate se întâmplă ceva şi îl ai toată viaţa pe conştiinţă. De aceea, vă spun din proprie experienţă că şi pe şosea am început să conduc foarte responsabil", a punctat Mihai Leu.Fostul campion mondial crede că "fiecare lucru pe care îl facem, mai devreme sau mai târziu se vede în evoluţia noastră în viaţă".După ce le-a vorbit tinerilor elevi de poliţie despre experienţa sa, Mihai Leu le-a arătat şi a exersat cu câţiva dintre ei tehnici de autoapărare, iar apoi, cu o maşină de poliţie, a făcut o demonstraţie de condus.Printre altele, Mihai Leu a fost, în 1997, campion mondial WBO, la categoria semimijlocie, câştigând la profesionişti toate cele 28 de meciuri de box disputate, iar în 2003 a fost campion naţional la raliuri. AGERPRES / (A - autor: Marius Septimiu Avram, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)