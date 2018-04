Andreea Marin, despre cel de-al doilea copil. “Am luat-o de la capăt. Îmi e frică de boală”

19:20

Specia țestoasă Elusor macrurus riscă să dispară de pe Terra. Trăiește într-un rau din Queensland, Australia și poate respira in apa pana la trei zile, la nevoie chiar și prin…zona genitală. Tocmai datorita acestei adaptari este unica in lume. In plus, are si niste excrescente sub barbie, cu care simte mediul inconjurator, si adesea o […]