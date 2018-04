Gabriela Marisol, o fetiță de 10 ani, în lacrimi la Românii au Talent. Mihaela Rădulescu i-a dat ”NU”

15:00

Tragedie în Săptămâna Luminată într-o familie din Bârlad! Bogdan Mitrofan, un tânăr de 26 de ani, a încetat din viață la scurt timp după ce și-a anunțat tatăl la telefon că se simte foarte rău. El a fost găsit mort în casă de iubita lui. Polițiștii au deschis dosar penal și au cerut să se […]