Parchetul General: Trei facultăţi de drept, de acord cu sesizarea preşedintelui în dosarul Revoluţiei; CFSN a acţionat ca un veritabil guvern

20:00

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat un concurs pentru ocuparea, cu caracter temporar, a 13 posturi prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice, în contextul procesului de pregătire a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene din anul 2019.MAE caută: expert afaceri europene - două posturi; specialist achiziţii publice - două posturi; specialist birou de presă - audio - video - un post; specialist comunicare internaţională - un post; contabil - un post; operator IT - un post; specialist IT - web design - un post; manager parc auto - un post; responsabil patrimoniu - un post; specialist protocol - două posturi, informează un comunicat al ministerului transmis vineri AGERPRES.Posturile vor fi disponibile pe o perioadă determinată, până la 31 decembrie 2019, iar dosarele de înscriere la concurs vor putea fi depuse electronic în perioada 19 - 28 aprilie 2018, prin intermediul formularului de înscriere care va fi disponibil pe pagina de internet a MAE, la secţiunea "Cariere - Oportunităţi de angajare".Fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţia României şi în legile în vigoare; are cetăţenia română; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exerciţiu; îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs; cunoaşte cel puţin o limbă străină, potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se publică pe pagina de internet a ministerului, www.mae.ro, la secţiunea "Cariere - Oportunităţi de angajare", pe site-ul de prezentare a pregătirilor pentru preluarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, www.romania2019.eu, precum şi la avizierul instituţiei.Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în perioada de înscriere, la Departamentul Resurse Umane al MAE, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 11,00 - 15,00, ora României, se mai precizează în comunicat."România va prelua, la 1 ianuarie 2019, pentru o perioadă de şase luni, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, un moment important pentru viitorul parcurs al ţării noastre în cadrul proiectului comunitar. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe îşi va mări echipa cu o serie de specialişti în domenii relevante (...) Abordăm acest proces de selecţie într-o manieră deschisă şi transparentă şi îi invităm pe toţi cei interesaţi să participe la redefinirea României în context european", a subliniat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, citat în comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)