Carmen de la Sălciua a comis-o. A criticat dur genul ”pitzi” iar acum… și-a folosit posteriorul!

Vedeta tv se pregateste sa devina mamica pentru a treia oara si este in culmea fericirii! Iulia Zgripcea e insarcinata! Mama a baieti gemeni, vedeta de la TVR se pregateste pentru un nou membru al familiei sale. Iulia Zgripcea s-a casatorit recent cu Andrei Barbulescu, parteneri de viata si colegi la TVR 2. Acestia realizeaza […]