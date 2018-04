E semn clar că divorțează! Și-a șters tatuajul cu numele cunoscutului fotbalist

17:00

Nasul uman poate detecta mai mult de un trilion de mirosuri, dar nu este atât de bun în a identifica felul în care tu miroși, iar cercetătorii explică acest fenomen. Există mereu o șansă să miroși într-un mod ciudat sau neplăcut și să nu realizezi acest lucru. Dacă aceasta este temerea care își face simțită […]