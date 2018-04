DOCUMENTAR: Actriţa Rodica Mandache împlineşte 75 de ani

04:00

Actriţa Rodica Mandache s-a născut la 14 aprilie 1943, la Iaşi, şi a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I.L. Caragiale'' din Bucureşti (1964).Şi-a început activitatea profesională ca actriţă jucând pe scena Teatrului Odeon din Bucureşti, fostul ''Giuleşti''. De-a lungul carierei a jucat pe scena Teatrului Naţional ''I.L. Caragiale" din Bucureşti (1962-1964, 1970-1971), la Teatrul Naţional Iaşi (1964-1966), Teatrul "Maria Filotti" Brăila (1969), dar a colaborat şi cu Teatrul Mic din Bucureşti (1969-1989), potrivit www.teatrul-odeon.ro. FOTO: (C) SORIN LUPSA / ARHIVELE NATIONALE ALE ROMÂNIEIEnergică, nuanţată şi intuitivă, cu un spirit mereu tânăr, Rodica Mandache şi-a afirmat talentul în zeci de roluri pe scena Teatrului Odeon, între care amintim: Domnişoara Macri cea mică în ''Trei generaţii'' de Lucia Demetrius, regia artistică Dinu Cernescu; Blanche DuBois în ''Un tramvai numit dorinţă'' de Tennessee Williams, regia Dinu Cernescu; Coana Moaşă Spiritista în ''C.F.R. - Cometa, Copilul şi Căţelul'' după texte de I.L. Caragiale, regia Alexandru Dabija; Mary Desti în ''Când Isadora dansa'' de Martin Sherman, regia Răzvan Mazilu; Vulpea în ''Micul Prinţ'' după Antoine de Saint-Exupery, regia Carmen Lidia Vidu; Fulg de nea în ''Aventurile lui Habarnam'' după Nikolai Nosov, regia Alexandru Dabija; Charlotta Ivanovna în ''Livada de vişini'' de A.P. Cehov, regia Sorin Militaru; actor ambulant în Arden din ''Feversham dureroasa şi adevărata tragedie a domnului Arden din Feversham'', autor englez anonim din secolul XVI, regia Dragoş Galgoţiu; Zinaida în ''Ivan cel Groaznic'' de Bulgakov, regia Beatrice Bleonţ; Ea în ''Vorbeşte-mi ca ploaia şi lasă-mă să te ascult'' de Tennessee Williams, regia Răzvan Mazilu; Aristiţa Romanescu în ''Şi totuşi Eminescu'' de Ion Nicolescu, regia Tudor Mărăscu; Miţa, Didina, Ziţa, Veta, Eftimia, Zoe în ''Doamnele domnului Caragiale'' one woman show, regia Tudor Mărăscu; Kote în ''Woyzeck'' de Georg Buchner, regia Alexa Visarion; Ziţa în ''O noapte furtunoasă'' de I.L. Caragiale, regia Alexa Visarion; Alia în ''Serenadă târzie'' de Alexei Arbuzov, regia Geta Vlad; Silvelle în ''Romanţioşii'' de Edmond Rostand, regia Geta Vlad; Barmaniţa în Hotel "Zodia Gemenilor" de Valentin Munteanu, regia Tudor Mărăscu; Eleva în ''Steaua fără nume'' de Mihail Sebastian, regia Geta Vlad; Neda în ''Liola'' de Luigi Pirandello, regia V. Al. Toscani; Polia în ''Vassa Jeleznova'' de Maxim Gorki, regia Geta Vlad; Trina în ''Comedie cu olteni'' de Gheorghe Vlad, regia Geta Vlad; Anais în ''Pălăria florentină'' de E. Labiche, regia Lucian Giurchescu.A fost distribuită în rolul Domnişoarei Mary (Maria Panait sau Doruleţ) în adaptarea pentru televiziune a piesei ''Visul unei nopţi de iarnă'' (1980) de Tudor Muşatescu, în care, alături de Florin Piersic, a făcut un rol memorabil. Au urmat alte roluri atât în filme pentru micul ecran cât şi pentru marele ecran: ''Un surâs în plină vară'' (1963), ''Astă seară dansăm în familie'', regia Geo Saizescu (1972), ''Gloria nu cântă'', regia Alexandru Bocăneţ (1977), ''Iarba verde de acasă'', regia Stere Gulea (1977), ''Buletin de Bucureşti'', regia Virgil Calotescu (1983), ''Căsătorie cu repetiţie'', regia Virgil Calotescu (1985), ''De ce are vulpea coadă?'', regia Cornel Diaconu (1989), ''Liliacul înfloreşte a doua oară'', regia Cristina Nichituş (1990), ''Telefonul'', regia Elisabeta Bostan (1991), ''Somnul insulei'', regia Mircea Veroiu (1994), ''Căsătorie imposibilă' (serial TV, 2004), ''No Pain, No Gain''/''Duminică pierzi sau câştigi'', regia George Negrilă (2007), ''Blood and chocolate''/''Pasiune şi destin'', regia Katja von Gfarnier (2005), ''One second of life''/''O secundă de viaţă'' (2009), regia Ioan Cărmăzan, ''Luna verde'', regia Visarion Alexa (2010), ''Puzzle'', regia Andrei Zincă (2013), notează www.teatrul-odeon.ro şi www.cinemagia.ro.Rodica Mandache a scris ''Povestea Elisabetei Rizea - Mărturii'', iniţial ca un scenariu radiofonic după cartea Irinei Nicolau, cu o autonomie şi o concepţie dramatică deosebită. Acesta a fost montat, în dublă expresie, de regizorul Atila Vizauer: ca spectacol radiofonic stricto sensu, având premiera în august 2004, dar şi ca spectacol-lectură, pe scenă. Mai întâi în cadrul Şcolii de vară de la Sighet, în vara lui 2004, apoi în sala ''Irina Nicolau'', a Muzeului Ţăranului Român, în ziua de 28 iulie 2004, când ar fi fost aniversarea Elisabetei Rizea şi apoi la Teatrul Odeon. FOTO: (C) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOA regizat spectacolul "Femei...femei" (2008), alături de actorul şi profesorul Eusebiu Ştefănescu, prezentat de actorii Facultăţii Hyperion din Bucureşti. În 2010 a regizat piesa ''Marea iubire a lui Sebastian'', în care a şi jucat alături de Marius Manole.În 2009 şi-a dat concursul la realizarea audiobookului "Doamna cu camelii" realizat de Editura Humanitas, criticul şi istoricul literar Dan C. Mihăilescu elogiind "talentul actriţei Rodica Mandache de a fi, în acelaşi timp, eroină, povestitor, iubită şi iubit". Declarându-se fericită că este actriţă şi că a interpretat un rol pe care orice slujitoare a Thaliei şi-l doreşte, Rodica Mandache a mărturisit că nu "a jucat", ci a trebuit să înveţe să intre într-o lume în care s-a regăsit în fiecare capitol al cărţii.A lansat, în 2010, volumul intitulat "O carte atipică despre un actor atipic - Ştefan Mihăilescu-Brăila".Rodica Mandache a susţinut numeroase recitaluri fiind invitată la o serie de manifestări culturale. Astfel, cu prilejul manifestării anul internaţional ''I.L. Caragiale - 2002'', actriţa a susţinut spectacolele radiofonice - ''La moşi'', ''Cănuţă, om sucit'' şi ''Boborul''; a susţinut, alături de Eusebiu Ştefănescu şi corul Filarmonicii ''Banatul'' din Timişoara, spectacolul omagial Mihai Eminescu ''Vreme trece, vreme vine'', pe scena Teatrului Naţional timişorean (2003); a semnat scenariul literar al spectacolului multimedia "Eu, Eugen Ionescu !", pe care l-a şi interpretat alături de actorii Alexandru Repan, Marcel Iureş şi Marius Manole, în Piaţa Festivalului "George Enescu" (2009); a spus basme copiilor în cadrul evenimentului "Căsuţa din poveşti", ce are loc în timpul taberei de creaţie pentru copii "Vara pe uliţă" de la Muzeul Naţional al Satului (2011); ''Zilele Mihail Sebastian", ediţia a II-a (Muzeul Brăilei, 2014); a participat la spectacolul "Clipe de viaţă", în cadrul Campaniei Naţionale "Artiştii pentru artişti" (martie 2015), dar şi la prima ediţie a festivalului "Heritage - Fashion & Music Festival'' (Baia Mare, 2015), în care a rulat spectacolul "Drumul" susţinut de actriţa Rodica Mandache şi Grigore Leşe, pentru prima dată împreună, într-un spectacol unic de poezie şi muzică; a luat parte alături de alte personalităţi la proiectul editorial "Ferestre din Bucureşti şi poveştile lor", materializat într-o carte-obiect realizată de Cătălin D. Constantin (2016); a luat parte la spectacolul cultural-artistic "Albastru de Voroneţ", organizat la Complexul Brâncovenesc, cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României (2017). FOTO: (C) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOÎn 2007 a primit Premiul UNITER pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru Adel din piesa ''joi.megaJoy'', iar în 2009 a fost distinsă cu Premiul pentru întreaga activitate, la Premiile Municipiului Bucureşti pentru Artă şi Cultură, Secţiunea Artele Spectacolului. La 21 iunie 2014, în cadrul Galei Grand Prix Nova, Rodica Mandache a primit Premiul Teatrului Naţional Radiofonic pentru interpretare feminină, pentru rolul Aniţa din spectacolul "Aniţa Nandriş-Cudla - Amintiri din viaţă. 20 de ani în Siberia".La 29 iunie 2015, actriţa Rodica Mandache a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Capitală, precum şi Placheta Oraşului Bucureşti. ''Se spune că există o prăpastie între generaţii. Pentru mine doamna Rodica Mandache este dovada clară că acest lucru nu se întâmplă", a spus actorul Marius Manole, care a adăugat că de la Rodica Mandache a învăţat umorul şi tenacitatea. "O bucăţică mare din cariera mea vi se datorează", i-a spus el. La rândul său, Rodica Mandache a spus că această zi este una "grea, apăsătoare". "N-aţi crede... bucuria apasă mai tare decât nefericirea", a mărturisit ea. FOTO: (C) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTOUniversitatea ''Hyperion'' i-a acordat actriţei, în 2016, titlul onorific de profesor emerit, Rodica Mandache fiind şi profesoară de actorie în cadrul acestei universităţi.În 2017, pentru rolul din spectacolul ''Trei generaţii'', actriţa Rodica Mandache a fost distinsă cu Premiul onorific de popularitate.În stagiunea 2017/2018, actriţa joacă într-o serie de spectacole, între care ''Pyramus&Thisbe 4 you'', ''Natură moartă cu nepot obez'' sau ''Un tramvai numit dorinţă''. 