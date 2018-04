Procesul Revoluției: la ce ne mai putem aștepta?

16:50

Elena Udrea a explicat la Realitatea TV că este refugiat politic cu drepturi depline în Costa Rica, după ce a reușit să convingă autoritățile din această țară că în România, drepturile îi sunt încălcate.Acest statut, a admis Udrea, este provizoriu, valabil un an de zile. ”La sfârșitul acestui an, dacă situația care a generat acest statut nu se schimbă, atunci voi primi statutul definitiv de refugiat politic”, a explicat fostul ministru.Elena Udrea a explicat și de ce a ales Costa Rica pentru a se refugia. ”Am gândit o tara care sa aiba un respect deosebit pentru drepturile si libertățile fundamentale ale omului. Și pentru că am verificat, si dintre toate tarile care asigură protecție celor care se considera persecutati, Costa Rica are sistemul legislativ cel mai bine construit pentru a oferi celor care demonstrează că au drepturile încălcate, protectia de care au nevoie”, a spus fostul ministru. Articolul integral pe REALITATEA.NET