“Războiul” SUA-China va domina secolul XXI. Ascensiunea Beijingului – o provocare pentru Occident

"Un om care simte că e hăituit are dreptul să se apere prin toate mijloacele, un om care simte şi, mai ales, care ştie că nu are parte de o judecată corectă, are dreptul să se apere prin toate mijloacele", a afirmat, vineri seară, Traian Băsescu, într-o intervenţie telefonică la postul B1Tv. Întrebat dacă are încredere în judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Traian Băsescu a spus: "După ce am văzut că este introdus Ionuţ Matei în complet şi înlocuită singura judecătoare care a spus că acest inculpat, Elena Udrea, are dreptul la o expertiză independentă. A fost înlocuită imediat cu un executant. Cred că orice om are dreptul la un proces corect." Articolul integral pe MEDIAFAX.