Atacuri în Siria: UE ''va rămâne alături de aliaţii săi'' (Tusk)

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat sâmbătă că Uniunea Europeană "va rămâne alături de aliaţii săi de partea justiţiei", după atacurile occidentale asupra Siriei, informează AFP. Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.— Donald Tusk (@eucopresident) April 14, 2018"Atacurile SUA, Franţei şi Marii Britanii arată clar că regimul sirian, alături de Rusia şi Iran, nu poate continua această tragedie umană, cel puţin nu fără costuri", a scris Tusk pe Twitter. AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Gabriela Badea)

